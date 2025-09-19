Bocha Batista rompe el silencio tras su fracaso con La Vinotinto (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de poco más de una semana, Fernando "Bocha" Batista finalmente rompió el silencio y habló sobre su paso por la Selección Venezolana de Fútbol. Una vez no se logró el objetivo de llevar a La Vinotinto al Repechaje rumbo a la Copa del Mundo del 2026, el entrenador argentino fue despedido, tras un ciclo que realmente terminó en fracaso tras no lograr el objetivo.

Tras la goleada 6-3 de Colombia en Maturín, este director técnico no habló ante los medios y en rueda de prensa, solo pidió disculpas por el resultado. Posteriormente, luego del comunicado de la FVF donde anunciaban su despido, solo hizo una publicación en Instagram.

Fernando Batista pide disculpas a toda Venezuela

Este 19 de septiembre, Batista fue invitado en DSPORTS Radio FM 103.1 de Argentina, en el programa "Cómo Te Va" y habló sobre lo que fue su paso por La Vinotinto, pidiendo nuevamente disculpas por no lograr llevar a Venezuela a su primer Mundial de mayores. Además, agradeció el apoyo y respaldo de la Federación durante su ciclo.

"De mi parte una defensa a la Federación. Y como te dije antes, principalmente al Presidente, porque desde el primer día él dijo que quería un proyecto y que quería cosas importantes para el fútbol venezolano. Y lo más fácil siempre pasa en decir: 'Bueno, te toca una mala porque vos de 18 partidos, cuando no los tenés, los tenés cuatro o cinco'. Hay momentos que te pueden venir malos. Nosotros lo hemos tenido y lo más fácil es decir: 'Bueno, cambio todo'. Vos pensá que Brasil en una eliminatoria cambió tres entrenadores en esta eliminatoria. Paraguay tuvo dos. Hubo muchos cambios y en eso de decir: 'Bueno, creo en este proceso, creo en este proyecto' y eso también es meritorio, digo, de parte de la Federación. Y a veces suena también raro, ¿no? Que hoy a uno le han dicho: 'Bueno, mira, hasta acá llegamos' y que yo tenga que hablar muy bien en este caso de la Federación y principalmente del Presidente. Y eso es mérito también porque creo que muchas veces hablamos de los procesos, de los proyectos y de mantener. Y bueno, en definitiva también porque nosotros desde el otro lado le estábamos dando esa ilusión y estábamos, como le dije a los jugadores, queríamos llegar a las últimas dos fechas con posibilidades, ya sea clasificación directa o repechaje, y nosotros lo llegamos. En el camino hubo de todo, momentos buenos, momentos malos, pero bueno, creo que si llegamos hasta el final, como lo digo siempre, es porque algo bueno hemos hecho", dijo Bocha Batista.

Fernando Batista estuvo al mando de Venezuela en 22 partidos oficiales, con un balance de siete victorias, seis empates y nueve derrotas. Bajo su dirección, la selección logró cuatro triunfos en las Eliminatorias de la Conmebol y tres más en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos, consolidando algunos de los resultados más destacados de su ciclo.

En contraste, las derrotas se distribuyeron principalmente en el camino mundialista, con ocho caídas en eliminatorias y una en el torneo continental. Los seis empates también se produjeron en la ruta hacia la Copa del Mundo 2026, reflejando un proceso con altibajos pero en el que la Vinotinto se mantuvo competitiva hasta las últimas fechas.