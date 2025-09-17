Rafael Dudamel recibe malas noticias mientras estaría tentado por la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias surgen en Colombia y están de algún modo relacionadas con un venezolano. Se trata de Rafael Dudamel, hoy técnico del Deportivo Pereira y el club que informan desde este país como que habría sido sancionado por la FIFA.

La razón del castigo, según afirman distintos periodistas de la nación cafetera, como José Eduardo Hurtado y César Augusto Londoño, estaría relacionada a incumplimientos de pago. El generador particular de la sanción sería Gonzalo Lencina, que jugó en Pereira en 2024 y ahora viste los colores del Deportivo Tolima.

Debido a esos impagos con el jugador la entidad tendría prohibido la inscripción de jugadores para este curso, lo que a todas luces complica toda posible gestión del técnico criollo en el equipo.

A su vez, este no es el único problema que podría enfrentar el venezolano, porque el propio periodista Jorge Hurtado apuntó en su cuenta en X (antes Twitter) que la situación interna estaría encaminándose a un cese de actividades por parte de los jugadores del plantel: "Se les agotó la paciencia", dice el comunicador.

Esto ocurre mientras Rafael Dudamel es opción a la Vinotinto

La actual situación del cuadro colombiano podría ser clave para que el estratega decida soltar el timón del club, sobre todo, hay opciones de peso que harían que el criollo pueda pensarse un cambio drástico en su carrera.

Justamente, el estratega es opción para dirigir a la Vinotinto luego del despido de Fernando 'Bocha' Batista, tras quedar sin opciones de clasificar al Mundial 2026. El periodista Mario Alberto Sánchez apuntó en esta dirección, afirmando que Dudamel es un nombre que suena a lo interno de la FVF.

En las preferencias de la opinión pública venezolana no sería el único criollo en estar, porque hay distintos sectores que han pedido el regreso de Richard Páez o César Farías.

Lo cierto es que Rafael enfrenta una difícil situación con el equipo colombiano, que está influyendo en los resultados locales, después de un gran inicio del torneo a un bajón considerable, que ocasiona actualmente la salida del club de los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

“Quizás las cosas que hoy están pasando no son las mismas. Todos tenemos un bajón en la Liga, llevamos tres partidos así y debemos salir de este bache rápido. Somos conscientes de ellos y no estamos ajenos a esta realidad. Si hay algo que no puedo discutir es que dentro de todas las dificultades se trabajan bien, pero cuando la cabecita no está tranquila, la máquina no funciona bien y no existe esa lucidez. Esperemos que esta semana podamos empezar a encontrar nuevamente la tranquilidad necesaria y correcta para que el foco esté solamente en fútbol”, dijo el DT en rueda de prensa, tras empatar 0-0 con Llaneros.

Finalmente, hay que seguir muy de cerca el desenlace de este momento en el Pereira y lo que pueda decir Rafael Dudamel de la situación, mientras la Vinotinto figura entre sus opciones.