La FVF habría mantenido contactos para traer a la Vinotinto a este DT campeón de Champions

La danza de nombres no paran de llover en la Vinotinto desde que en la última jornada de eliminatorias mundialistas la selección cayó estrepitosamente contra Colombia (3-6) y esto generó el despido de Fernando 'Bocha' Batista.

Desde que los caminos del técnico argentino y la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) se separaron, la ola de posibles sustitutos no se ha detenido y recientemente se incluyó a la lista un nuevo candidato.

Este particularmente goza de un prestigio internacional y es europeo. Se trata de Rafael Benitez, el técnico español con el que la federación habría realizado un tanteo, según el periodista Tomy Arguelles.

La información la compartió en su cuenta de X (antes Twitter), en la que añadió más detalles: "El DT Rafael Benitez, campeón de la Champions League con el Liverpool en la 2004-2005, fue tanteado por la FVF".

¿En qué estatus está este posible movimiento en la Vinotinto?

El mismo comunicador extendió con su opinión lo que considera podría darse de estos acercamientos: "No creo q esto avance, pero de darse, sería el DT con mayores pergaminos en la historia del fútbol venezolano. Benitez dirigió en 3 clubes a Salomón Rondón: Newcastle y Everton en Inglaterra, además del Dalian Yifang de China".

Y agregó: "No he podido saber más detalles al respecto (Si es que los hay), pero es difícil q se dé: 1.- El presupuesto debe ser muy alto. 2.- No creo que Benítez tenga interés en dirigir a la Vinotinto. Ni modo, a esperar a ver qué sucede en el planeta Vinotinto en torno a su próximo DT".

Hay que añadir que Rafa Benitez tiene un palmarés muy destacado, más allá de esa Champions League con Liverpool, sobre todo, porque en su país pudo registrar hasta dos ligas con el Valencia (2001-02 y 2003-04).

La más reciente actividad de Benitez en los banquillos la tuvo con el Celta de Vigo en la 2023-2024, equipo en el que no le fue del todo bien y salió con solo 5 triunfos en 28 compromisos.

El estratega se suma entonces a un listado en el que también hay favoritos en la afición, como los criollos Richard Páez, Rafael Dudamel y Oswaldo Vizcarrondo.