¿Cómo ha evolucionado el ranking FIFA hasta la actualidad?

España vuelve a la cima. Después de nueve años, la selección española de fútbol ha recuperado el primer puesto en el ranking FIFA, un lugar que no ocupaba desde 2014. Este logro marca un hito importante, consolidando su posición como una de las potencias mundiales del deporte.

Con este nuevo período, España suma un mes más a su historial, alcanzando un total de 65 meses en la cima, lo que la sitúa como la segunda selección con más tiempo en el primer lugar desde que el ranking se estableció en 1993.

Sin dudas, la consagración de la Eurocopa 2024 y haber llegado a la final de la UEFA Nations League (perdieron ante Portugal por penales), fueron logros suficientes para recuperar el liderato.

Historial de dominio compartido

La historia del ranking FIFA ha visto a varias selecciones competir por la supremacía. A lo largo de los años, el primer puesto ha cambiado de manos, reflejando el dinamismo y la evolución del fútbol global.

Antes de que España recuperara la cima, Argentina mantuvo el liderato desde mayo de 2023, tras desbancar a Brasil, que había estado en la cúspide desde marzo de 2022.

Otras potencias que también han ocupado el primer lugar en este prestigioso listado incluyen a:

Bélgica

Alemania

Francia

Países Bajos

Italia

El ascenso de la "Roja" al primer puesto en septiembre de 2025 demuestra la solidez de su proyecto deportivo y su excelente desempeño en los últimos compromisos, reafirmando su estatus entre la élite del fútbol mundial.