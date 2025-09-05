La estrella de Argentina que se despidió junto a Messi en Eliminatorias (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Parte de la selección campeona del mundo, vive el ocaso de su carrera representando internacionalmente Argentina. No solo la gran despedida de Lionel Messi, el pasado jueves, corrobora esta premisa, sino que otras estrellas también cierran su ciclo en Eliminatorias Sudamericanas con Argentina.

Previamente, Ángel Di María anunció su retiro tras el bicampeonato albiceleste en la Copa América 2024, tras disputar incluso 4 jornadas de este premundial durante el 2023 y registrar dos asistencias en esa cantidad de partidos.

Sin embargo, esta fiesta bautizada mediáticamente como "Messipalooza", tuvo otra despedida involucrada de forma indirecta: la de Nicolás Otamendi.

Dos despedidas en un mismo partido

El histórico defensor de 37 años, disputó los 90 minutos en la victoria 3-0 ante Venezuela, en lo que también sería su última presentación ante el público argentino en un premundial.

''Necesitaba terminar de esta manera. Agradecido a la gente también porque vino, se acercó, con este frío incluso había muchos chicos y la verdad que contentísimo que ellos puedan disfrutar de este momento'', expresó el actual zaguero del Benfica sobre la átmosfera que se vivió en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Asimismo, manifestó que desde lo personal éste también fue un juego simbólico para él: ''Si no hay ningún partido oficial acá en Argentina, también es mi último partido. Lo disfruté al máximo este show, contentísimo y feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente, con mi familia que siempre está y muy feliz por eso'', afirmó emocionado.