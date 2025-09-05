Así quedaron los números de Lionel Messi en Eliminatorias Sudamericanas

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi fue el director de orquesta, el pasado jueves, durante la victoria 3-0 de Argentina ante Venezuela. El rosarino no solo marcó en dos oportunidades, sino que vivió una despedida para el recuerdo en Buenos Aires.

Pese a que este sería su último compromiso como local en Eliminatorias Sudamericanas, terminó siendo un adiós de su ciclo en premundiales en general, tras confirmarse su ausencia en la próxima fecha ante Ecuador.

Números de Messi en Eliminatorias Conmebol

Luego de brindar un ''Último Baile'' a la afición argentina, que llenó el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, sus dos anotaciones le permitieron aumentar a 114 su cuenta goleadora en 194 partidos defendiendo a su selección nacional.

Cabe destacar que, en Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a Mundiales de Fútbol, el rosarino convirtió 36 tantos y repartió 14 asistencias en 72 compromisos disputados.

Para Messi, su camino en premundiales comenzó en el año 2005, cuando se estrenó en esta competición el 3 de septiembre ante Paraguay, disputando 10 minutos en la derrota albiceleste 1-0 como visitantes.

De tal forma, este historial abarca las clasificaciones de Argentina a las ediciones de la Copa del Mundo Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Asimismo, en este proceso clasificatorio a la próxima Copa del Mundo en suelo norteamericano, el astro argentino registró 8 goles y 3 asistencias en 12 apariciones.