¿Se retira? Lionel Messi revela si jugará o no ante Ecuador (+Declaraciones)

El jueves pasado, Lionel Messi se despidió de la afición de Argentina, en lo que corresponde a su trayectoria en Eliminatorias Sudamericanas.

Su despedida, en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, fue ante la selección de Venezuela en un triunfo 3-0 con dos goles por parte del homenajeado y goleador histórico de la albiceleste.

Sin embargo, aunque sería la última oportunidad de jugar ante su gente, al conjunto argentino le resta todavía una jornada en este ciclo mundialista, el próximo martes 9 de septiembre ante Ecuador.

¿Jugará Messi ante Ecuador?

Tras finalizar el partido del pasado 4 de septiembre, disputado en la sede del Club Atlético River Plate, el entrenador Lionel Scaloni reveló que el astro rosarino bajaría el telón de este premundial rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

''Hablé con Leo (Scaloni) y decidió que descanse. Vengo de una lesión y aunque estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido, descansar bien, prepararme para lo que se viene, porque es una seguidilla importante donde nos jugamos la MLS y la queremos. Ganar es un objetivo y espero estar bien'', explicó el propio Messi sobre la decisión técnica de su ausencia en la venidera jornada 18.

Por otro lado, con respecto a lo que sigue para su camino en la selección nacional, Lionel detalló: ''En octubre tenemos amistosos otra vez, nos volvemos a reencontrar'', haciendo mención a los duelos confirmados entre los argentinos y La Vinotinto para esa fecha.