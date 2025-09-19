¡Venezuela está en el ranking! ¿Qué selecciones han jugado más finales del mundo?

Suscríbete a nuestros canales

En el vasto universo del fútbol masculino, el camino a una final es el sueño de toda nación. No solo en la categoría absoluta, sino también en las juveniles y en otras modalidades.

A continuación, un vistazo a las selecciones que han escrito su nombre en la historia, sumando todas las finales disputadas en las principales competiciones de la FIFA: Mundial Absoluto, Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Mundial de Futsal, Mundial de Fútbol Playa y Juegos Olímpicos.

El "Top 5" de la elite mundial

Brasil (42 finales): Su historial de finales es el testimonio de una cultura futbolística arraigada, donde son potencias indiscutibles.

Argentina (20 finales): La "Albiceleste" se sitúa en el segundo lugar, con una presencia constante en finales de categorías juveniles, fútbol sala y, por supuesto, la absoluta. Su rivalidad histórica con Brasil se traslada también a la cantidad de finales disputadas.

España (18 finales): La "Roja" ha experimentado un auge en las últimas décadas, con un dominio impresionante en categorías formativas y su consagración en el Mundial 2010.

Alemania (15 finales): Cuentan con un palmarés que incluye múltiples finales en la categoría absoluta y una fuerte presencia en la Sub-17.

Italia (12 finales): La "Azzurra" ha dejado su huella en los Mundiales y en los Juegos Olímpicos, siendo una de las potencias tradicionales del fútbol.

¿Quiénes conforman el top 10?

Nigeria (12 finales)

Francia (11 finales)

Uruguay (9 finales)

Rusia (9 finales)

Portugal (7 finales)

La Vinotinto dice presente

Aunque lejos de los líderes, la presencia de la Vinotinto en este selecto grupo no pasa desapercibida para los venezolanos. Con una final disputada, la selección nacional se encuentra en una lista que incluye a países como México (7), Inglaterra (6), Japón (2) y Estados Unidos (2).

Esta única final, lograda en el Mundial Sub-20 de 2017, representa el mayor logro en la historia del fútbol venezolano y un hito que demostró el potencial del talento criollo en la esfera mundial.

Aquel equipo, liderado por jugadores como Yangel Herrera, Wuilker Faríñez y Adalberto Peñaranda, llegó a la cúspide del fútbol juvenil, inspirando a toda una generación y dejando una huella imborrable en el corazón de la afición.