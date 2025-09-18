Luis De La Fuente podría convocar a defensor del Real Madrid para la selección de España

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de España, en pro de asegurar su cupo a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, disputará sus respectivos duelos de octubre ante Georgia y Bulgaria.

Entre los jugadores a observar de cara a la convocatoria, se encuentra el lateral izquierdo del Real Madrid Álvaro Carreras, quien ha sorprendido a propios y extraños, al punto de captar la atención del seleccionador, Luis de la Fuente.

El jugador, fichado este verano procedente del Benfica, ha demostrado una adaptación inmediata al esquema de Xabi Alonso y podría debutar pronto con la selección absoluta si mantiene el nivel.

Carreras, de 22 años, ha ocupado el puesto de titular en varios encuentros, demostrando solidez defensiva, recorrido ofensivo y buen manejo en zona de presión. Este arranque ha sido suficiente para que los medios señalen que De la Fuente ya lo tiene en mente para las próximas convocatorias.

Se trata de un jugador con un recorrido formativo interesante, empezando en las categorías inferiores del Real Madrid. Luego, jugó en Manchester United Sub-23, pasó por préstamo en Preston North End, Granada, y finalmente Benfica, antes de regresar al club blanco.

¿Llegará a 'La Roja'?

Aunque hasta ahora se desconoce la convocatoria de la selección española para los duelos de eliminatorias mundialistas, Carreras aparece en la discusión para la convocatoria de octubre, donde España enfrentará a Georgia y Bulgaria. Esta posibilidad cobra peso pues la ausencia de algunos jugadores por lesiones o fatiga podría abrirle un espacio.

La competencia en su posición no es fácil. Otros laterales como Marc Cucurella siguen siendo opciones preferenciales, pero el rendimiento de Carreras puede inclinar la balanza. De la Fuente ya lo observa, el Madrid confía en él, y el jugador sueña con vestir la camiseta de la selección absoluta. Si sigue así, octubre puede marcar su debut en 'La Roja'.