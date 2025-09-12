¡En la cima del mundo! España cerca de liderar el ránking FIFA (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Gracias a sus más recientes resultados, en la ventana FIFA con motivo a las Eliminatorias al Mundial de 2026, la oncena de España se prepara para ser catalogada como la mejor selección del mundo.

Actualmente, la selección de Argentina ocupa la cima del ránking apoyada en su bicampeonato de América y su condición de vigente campeón mundial (en Catar 2022).

Sin embargo, la próxima actualización de puntos que se publicará el 17 de septiembre, generará un aparente enrroque entre las primeras dos posiciones.

Un nuevo #1 del mundo

El conjunto español, dirigido por Luis De La Fuente, vive una gran racha desde que inició su proceso como seleccionador en enero de 2023, cuando España ocupaba la décima posición del ránking de FIFA.

Cabe destacar que, De La Fuente ha ganado 2 de las 3 finales disputadas por ''La Roja'' en ese periplo. De hecho, en su periodo como entrenador suma 27 victorias, 3 empates y 3 derrotas en 33 partidos dirigidos. Sus únicas derrotas han sido:

*8 de junio de 2025 vs Portugal: Final de Liga de Naciones 2024-2025. Tanda de penales (7-5), tras empate 2-2.

*22 de marzo de 2024 vs Colombia: Partido Amistoso. 1-0

*28 de marzo de 2023 vs Escocia: Fase de Grupos clasificatorios a Eurocopa 2024. 2-0.

Sin embargo, ser campeón de Europa y solo perder 1 de sus últimos 22 partidos oficiales, le han valido a los ibéricos para regresar al tope del mundo en el ránking FIFA. Así lo hizo saber el reconocido estadístico, Alexis Tamayo (Mister Chip).

Regreso histórico

Tras permanecer en la segunda posición este año en curso, finalmente ''La Roja'' vuelve a la cima de la clasificación mundial tras ubicarse allí por última ocasión en junio de 2014.

Asimismo, España será la #1 del planeta por sextuagésima quinta vez, siendo la segunda selección que más actualizaciones del ránking acumula en la cima (solo superada por Brasil con 148).