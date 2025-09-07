España firma una goleada histórica 6-0 ante una Turquía irreconocible (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La selección española de fútbol protagonizó este domingo un auténtico recital futbolístico al propinar una goleada histórica de 6-0 ante Turquía. Este triunfo, que pasa a la historia como la mayor diferencia de goles en los enfrentamientos entre ambas selecciones, tuvo como grandes figuras a Pedri, autor de dos goles; Mikel Merino, quien firmó un hat trick; y Ferran Torres, también anotador de un gol.

Como no podía ser de otra manera, Lamine Yamal también brilló aportando dos asistencias de gol, consolidándose como un jugador clave en el esquema ofensivo de España.

Este resultado no sólo es notable por la cantidad de goles anotados, sino porque supera ampliamente la mayor goleada previa entre ambos equipos. Anteriormente, el marcador más abultado en sus enfrentamientos data de 1954, cuando España venció con un cómodo 4-1. La contundencia mostrada este día marca un nuevo récord que seguramente quedará en la memoria de los aficionados y en los registros históricos.

Lesión que prende las alarmas

Aunque el partido estuvo marcado por la exhibición ofensiva de la selección, no todo fueron buenas noticias. Nico Williams, una de las promesas del equipo, tuvo que ser sustituido en el primer tiempo debido a una lesión en la zona de la ingle.

Hasta el momento, no se tienen mayores detalles sobre la gravedad de su dolencia, lo que genera cierto temor entre los seguidores sobre su disponibilidad para próximos compromisos.

Dominio absoluto y paso firme en la clasificación

Desde los primeros minutos, España mostró una superioridad clara y una coordinación casi impecable en su juego. Pedri abrió el marcador y además anotó un segundo tanto que fue fundamental para mantener la presión sobre el rival. Mikel Merino fue el gran protagonista con un hat trick contundente, brillando con un golpeo letal desde fuera del área y múltiples intervenciones decisivas.

El dominio español quedó ampliamente demostrado al comparar estadísticas como los remates a puerta, rubro que lideraron con 12 disparos frente a lso 2 de los turcos.

Cabe destacar que este triunfo situa a España como líder indiscutible del Grupo E camino al Mundial 2026. Los españoles marchan con record perfecto tras dos partidos luego de haber goleado a Bulgaria 3-0. El resto de la tabla está conformado por Georgia en la segunda plaza con 3 unidades, seguida por Turquía con igual número de puntos y Bulgaria en la última posición con 0 puntos