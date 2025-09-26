La Vinotinto mantiene el invicto y vence a Colombia (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-15 ha iniciado su participación en la CONMEBOL Liga Evolución 2025 de manera inmejorable, asegurando su segunda victoria consecutiva tras superar a Colombia en la segunda jornada del torneo que se disputa en Luque, Paraguay.

Con este triunfo, la selección venezolana, dirigida por Jhonny Ferreira, se afianza en el liderato de la Zona Norte con seis puntos.

Los goleadores del compromiso

El encuentro de la segunda fecha se saldó con una victoria de 2-1 para los venezolanos, quienes supieron manejar un partido que se definió con rapidez en la primera mitad:

1-0 (Minuto 6): El marcador se abrió a favor de Venezuela gracias a un autogol del defensor colombiano Jhojan Rentería .

1-1 (Minuto 17): Nicolás Bernal logró el empate para Colombia, poniendo la paridad en el compromiso.

2-1 (Minuto 31): El gol decisivo y de la victoria para la Vinotinto fue obra de José Gamboa, quien selló el resultado final antes del descanso.

Racha perfecta en el torneo

Este resultado se suma a la exitosa presentación de Venezuela en la jornada inaugural, donde vencieron a la Selección de Perú por dos goles a cero. El rendimiento del equipo ha demostrado solidez defensiva y efectividad en el ataque, lo que le permite liderar su grupo en la búsqueda de un cupo a la fase final.

Ahora, la Vinotinto Sub-15 se prepara para su siguiente encuentro ante Ecuador, que será crucial para mantener el liderato de la Zona Norte. Dicho duelo se celebrará el próximo jueves 2 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF), a las 2:30 PM (hora de Venezuela).