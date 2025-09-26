La Vinotinto pierde como opción al banquillo al próximo DT de Yeferson Soteldo

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela se mantiene en la búsqueda de un sucesor al banquillo nacional, después que la Vinotinto se quedará sin técnico, tras la destitución de Fernando 'Bocha' Batista.

El argentino no pudo guiar al combinado criollo a su clasificación al Mundial 2026, después de tener buenas opciones para seguir con vida en ese propósito y solo debía ganar el partido de la última jornada de eliminatorias ante Colombia para ingresar al repechaje, sin embargo ese duelo terminó en un muro de lamentaciones con la derrota 3-6 en el Estadio Monumental de Monagas.

Con todo lo anterior, se inició con el debate encarnado sobre el sustituto de Batista, que daría entrada a una danza de nombres sobre la mesa, entre los que estaría Luis Zuledía.

Precisamente, el argentino ya no podrá ser considerado como alternativa, después de su confirmación como nuevo estratega de Fluminense hasta 2026. Anteriormente, el periodista Fernando Czyz en el programa DSports fue quien informó que este entrenador estaba en agenda de la FVF.

Zubeldía entrenará a un referente de la Vinotinto

Aunque esta designación le cierra el camino por los momentos de la selección venezolana, el técnico mantendrá comunicación con uno de los actuales jugadores referentes del plantel vinotinto.

Se trata de Yeferson Soteldo, quien forma parte de Fluminense y estaba en un proceso para intentar ganarse la titularidad en el equipo, mientras al mando estaba Renato Gaúcho, su valedor y quien lo trajo al club.

Ahora, hay que decir que la Vinotinto podría ser asumida en las próximas horas por Oswaldo Vizcarrondo, inicialmente de forma interina, para dirigir los amistosos de octubre y noviembre.