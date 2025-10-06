Venezuela es candidata para ser la sede de la próxima Copa América

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias surgen en torno a Venezuela y la posibilidad que en su suelo se albergue uno de los eventos futboleros más importantes del próximo año 2026.

Se trata de la Copa América de futsal, prevista a tener acción el venidero curso desde el 24 de enero al 1 de febrero del 2026 y que solo tiene por confirmar la sede del evento por parte de la CONMEBOL.

Los rumores en torno a la importante cita del balompié de salón han señalado a Venezuela en las carpetas como posible sede del evento, específicamente por las instalaciones del Poliedro de Caracas.

¿Qué país podría quitarle a Venezuela la Copa América?

Lo dicho. En este momento el suelo venezolano solo es candidato y no hay nada confirmado por parte del máximo organismo del fútbol sudamericano, por lo que otro país también estaría en la discusión como sede.

El otro gran escenario que estaría en agenda es el Gimnasio Mangueirinho, de Belém, en el norte de Brasil, considerado el multideportivo más grande de esta región y que tiene una capacidad para unas 11.970 personas.

Eso sí, un aforo que no supera disposición del recinto caraqueño, que tiene espacio para unas 13 500 personas sentadas y que además conserva una capacidad tope máxima para albergar hasta 20 000 personas.

Por lo pronto, solo hay que esperar por la confirmación de la sede para esta Copa América, en la que veremos a la Vinotinto intentar una participación histórica en el torneo y superar el tercer ligar obtenido en la edición de Paraguay en 2024.