Los Patriotas sellan tercera victoria consecutiva con actuación estelar del pateador venezolano

Los New England Patriots lograron este domingo su cuarta victoria de la presente temporada de la NFL (récord de 4-2), al doblegar a los New Orleans Saints (récord de 1-5) con un marcador de 25-19 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Este triunfo en la Semana 6 consolidó el buen momento del equipo de Massachusetts, que ya suma tres victorias consecutivas, dos de ellas en condición de visitante.

El partido se definió por la diferencia de un gol de campo clave y una gran gestión de juego, donde destacó la actuación del pateador venezolano Andrés Borregales.

Andrés Borregales: Factor Decisivo en New England

El pateador derecho de los Patriots, Andrés Borregales, se ha convertido rápidamente en una pieza fundamental para el head coach Mike Vrabel, quien asumió el cargo al inicio de la temporada 2025.

En el compromiso ante los Saints, el novato venezolano convirtió un gol de campo de 24 yardas y tres puntos extra (conversiones de punto extra). Estos seis puntos fueron vitales para mantener la ventaja en un cerrado encuentro.

Con esta actuación, Borregales eleva su porcentaje de goles de campo convertidos en la temporada 2025 a un impresionante 87.5%, tras haber marcado 7 goles en 8 intentos a lo largo de las primeras seis semanas de la campaña. Su patada más larga hasta la fecha es de 53 yardas, lograda en la Semana 2 ante los Dolphins.

Cabe destacar que, en días anteriores, Borregales fue galardonado como Jugador Latino de la Semana de la NFL, un reconocimiento que compartió con el también pateador, el cubano Eddy Piñeiro, de los San Francisco 49ers.

Realidades Opuestas en la Conferencia

Mientras los Patriots (4-2) se consolidan en la pelea de la AFC Este, los Saints no logran levantar cabeza y se hunden en el último lugar de la NFC Sur (1-5). El equipo de Nueva Orleans, dirigido por el también nuevo head coach Kellen Moore, acumula varias derrotas consecutivas, a pesar de los esfuerzos ofensivos de su mariscal, Spencer Rattler.

Tras el encuentro, Vrabel, reconocido por su enfoque en la cultura de equipo, esperó a cada uno de sus jugadores camino a los vestuarios para ofrecerles sus felicitaciones y un mensaje motivacional por la importante victoria.