NFL bajo la lupa: La liga revisa el Protocolo de Conmoción tras polémica con Brian Daboll

Suscríbete a nuestros canales

La NFL ha iniciado una revisión del Protocolo de Conmoción Cerebral aplicado al quarterback (mariscal de campo) novato de los New York Giants, Jaxson Dart, durante la segunda mitad del partido del equipo contra los Philadelphia Eagles.

La liga anunció el viernes que la revisión se llevará a cabo conjuntamente con la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA).

El Momento Crítico

Las cámaras captaron al entrenador en jefe Brian Daboll asomando la cabeza en la Carpa Azul (zona médica) al costado del campo, mientras Dart era evaluado por una posible conmoción cerebral el jueves por la noche.

Dart se agarró la cabeza tras recibir un golpe. La jugada ocurrió al final del tercer cuarto, cuando fue capturado por Patrick Johnson y cayó sobre otro linebacker de los Eagles, Azeez Ojulari.

Daboll mostró impaciencia por el tiempo que tardaba en autorizar el regreso de Dart, señalando que solo quería que jugara “si estaba bien”.

El quarterback suplente, Russell Wilson, quien ha estado en la banca durante cuatro partidos de la temporada, entró al juego y lanzó un pase incompleto en su único intento.

La Explicación del Entrenador

El entrenador Daboll reconoció su error y se disculpó públicamente por su acción.

“Me disculpé directamente con el médico del equipo,” dijo Daboll. “Nos estábamos preparando para intentar una posible cuarta oportunidad. Habría quemado un tiempo fuera si él [Dart] hubiera podido salir. Le pregunté cuánto tiempo iba a tardar. Quieres que tu jugador esté ahí, sin ningún otro riesgo.”

En una videollamada con periodistas el viernes, Daboll volvió a explicar que su intención era preguntar por el tiempo y afirmó que los Giants “cumplirían con todas esas normas” para la evaluación de conmociones cerebrales.

Señaló que el dueño John Mara forma parte del Comité de Competición de la NFL y enfatizó que la salud y la seguridad son prioridades “desde la cima hasta la cima” en la organización.

“Simplemente, metí la cabeza para ver cómo estaba nuestro mariscal de campo,” declaró Daboll. “De ninguna manera querría que un jugador regresara sin estar listo para jugar. Respeto mucho ese proceso.”

Mara, por su parte, dijo que habló con Daboll sobre el incidente de acercarse a la carpa médica y confirmó que los Giants cooperarán plenamente con la revisión de la liga.