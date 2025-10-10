La NFL se roba la televisión en España

Suscríbete a nuestros canales

La NFL se convertirá desde el próximo 12 de octubre en uno de los deportes top más televisados en abierto en España, confirmaron a Efe este viernes fuentes de la organización de los partidos internacionales NFL 2025, tras el acuerdo anunciado por Mediaset España, que garantiza 37 encuentros entre los 18 que emitirá Cuatro y los 19 de Mediaset Infinity.

Mediaset España anunció un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el NFL Madrid Game 2025, que se disputará en el estadio Bernabéu de Madrid el próximo 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y Washington Commanders y varios partidos de la temporada regular y los playoffs.

Concluida la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los playoffs (uno por cada ronda) y, como colofón, el Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso, anunció Mediaset.