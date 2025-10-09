La controversia en torno a Bad Bunny y el Super Bowl: Mike Johnson critica la elección

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, no se ha hecho esperar en sus críticas hacia la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. En declaraciones realizadas el miércoles, Johnson calificó la decisión como “terrible”, argumentando que el cantante puertorriqueño “no atrae a un público amplio”.

Durante un breve intercambio con periodistas en el Congreso, el republicano admitió que “ni siquiera sabía quién era Bad Bunny” antes del anuncio oficial de su participación. A su juicio, la NFL debería haber considerado a artistas más conocidos en el ámbito estadounidense, sugiriendo al intérprete de country Lee Greenwood, famoso por su himno patriótico "God Bless the USA", como una mejor opción.

Valores compartidos y audiencia familiar

Johnson defendió que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl debería reflejar “valores compartidos por la mayoría de los estadounidenses”, dado que es uno de los eventos más vistos del año, con una audiencia compuesta por millones de familias, incluidos jóvenes y niños. Su comentario se alinea con una tendencia entre algunos líderes republicanos que han expresado su descontento con la elección del artista.

El descontento de Johnson no es un caso aislado. El presidente Donald Trump también se sumó a las críticas, afirmando que nunca había oído hablar de Bad Bunny y calificando su elección como “absolutamente ridícula”. Este tipo de reacciones ha generado un debate más amplio sobre la representación cultural en eventos de gran magnitud como el Super Bowl.

Críticas y seguridad en el evento

En medio del revuelo por la elección del artista, un asesor del Departamento de Seguridad Nacional sugirió que podría haber presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento. Sin embargo, la Casa Blanca rápidamente desmintió cualquier plan de redadas migratorias, intentando calmar las tensiones en torno al tema.

Bad Bunny ha respondido a las críticas con ironía durante su aparición en el programa "Saturday Night Live". Dirigiéndose al público en español, lanzó un mensaje directo: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”. Este comentario ha resonado entre sus seguidores y ha sido visto como una defensa de su identidad cultural.

La representante republicana Marjorie Taylor Greene también se unió al debate, pidiendo que se apruebe su proyecto de ley para declarar el inglés como idioma oficial del país. Greene comentó sobre las declaraciones de Bad Bunny, sugiriendo que sería un buen momento para avanzar en su propuesta legislativa.

La participación de Bad Bunny representa un avance significativo en la inclusión cultural dentro de uno de los eventos más importantes del entretenimiento en Estados Unidos.