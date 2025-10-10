NFL: Andy Borregales, el venezolano que conquista New England Patriots

Suscríbete a nuestros canales

Andy Borregales, nacido en Venezuela y criado en Florida ya dejó su huella en la NFL. El pateador de New England Patriots está desarrollando una campaña brillante en su año como novato. Ha sido determinante con goles de campo y puntos extras en el buen momento de su equipo.

Borregales sumó un hito importante a su joven carrera al anotar el gol de campo de la victoria 23-20 contra Buffalo Bills. Algo que su primer entrenador Brandon Tanalski, fundador de Hammer Kicking Academy (HKA) vio venir: "Tiene hielo en las venas, lo quiere, lo vive y lo ejecuta".

Tanalski señala que Andy aprendió a patear desde los cinco años, siguiendo a su hermano José. Una técnica que perfeccionó en HKA y que lo llevó a ser uno de los novatos destacados como pateador, seleccionado por Patriots en la sexta ronda del Draft 2025 en el pick 182 de la NFL.

Andy Borregales y sus cinco semanas estelares en la NFL

Andy Borregales ha sido titular en la NFL desde la Semana 1 de la competición. El venezolano ganó el puesto como titular por su buen rendimiento en pretemporada. Le dieron confianza para ejecutar jugadas importantes; pero falló tres intentos en sus primeros dos juegos.

A pesar de esa pésima estadística logró sobreponerse y ahora es parte fundamental del equipo, ganándose el respeto y la confianza de la afición. Su primer hito, lo logró con un gol de campo de 52 yardas para asegurar la victoria 23-20 de visitante contra los poderosos Bills.

Andy tras la victoria de New England resaltó su emoción y la confianza que tenía: "Antes de patear, pensé: Voy a clavarla en el medio y nos vamos a casa con la victoria. Y eso fue exactamente lo que pasó". Ya es importante en Patriots y deja su huella poco a poco en la NFL.

Brandon Tanalski: el arquitecto emocional y técnico de Borregales

Tras las fallas contra Dolphins, Tanalski le escribió a Borregales para preguntarle si estaba bien mentalmente. Le recordó quién era, lo que había logrado y lo que lo hacía grande. Esa conversación de diez minutos fue clave: "No se trataba de técnica, sino de volver a creer en él".

Andy está rodeado de buenas personas que lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Su temple, técnica y el trabajo duro lo está llevando a ser pieza fundamental del equipo. Si logra mantener su mentalidad se ganará un lugar de honor en la historia de la NFL.