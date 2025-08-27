NFL: Venezolano Andy Borregales entra al roster de New England Patriots

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Andy Borregales, será parte de los 53 hombres de New England Patriots para la temporada 2025 de la NFL. Seleccionado en la sexta ronda del Draft se ganó un lugar en la pretemporada gracias a su precisión. Ahora integrará el grupo de tres pateadores en una campaña exigente.

Borregales compitió directamente con Parker Romo por el puesto de pateador en la pretemporada de New England. El venezolano lo venció gracias a su precisión y buenas actuaciones: 15 puntos, 6-7 en puntos extras, 3-3 en goles de campo (51 el más largo) para 114 yardas totales.

Andy será parte activa de los equipos especiales de Patriots en 2025. Figura como el tercer pateador del roster, pero su presencia aporta profundidad estratégica para Mike Vrabel y su proyecto en New England. Con una campaña impredecible, el venezolano podría ser el factor X del equipo.

Presencia latina en New England Patriots 2025

New England Patriots contará para esta temporada con dos jugadores en su roster: Christian González esquinero de nivel élite y posicionado como titular desde 2023 y el pateador novato Andy Borregales. Dos piezas que emergen y le da visibilidad a la comunidad hispana en la NFL.

La expansión de la liga no lo representa solamente llevar juegos a Madrid, Londres o Brasil. También lo representa el mexicano, colombiano y ahora venezolano que se suma a la competición. Cada jugador latino se convierte en un símbolo de identidad de su país en un deporte de alto impacto.

¿Qué esperar de New England Patriots en 2025?

Los Patriots comenzarán la era Mike Vrabel tras muchos desajustes en las temporadas pasadas. Cuentan con un roster renovado y piezas claves en cada línea importante del equipo. Hay altas expectativas en lo que puede lograr la identidad defensiva de Vrabel en 2025.

Si New England consolida una defens fuerte, como suelen hacer los equipos de Vrabel; podrían alcanzar una buena marca y pelear por los playoffs. El reto será el inicio: con tres de sus primeros 4 juegos de visitante, un tramo que podría marcar el ritmo de la temporada.