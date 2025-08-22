NFL: Patriots hacen limpieza en el equipo tras ser aplastados por los New York Giants (Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La dura derrota sufrida por los New England Patriots el pasado jueves ante los New York Giants, con un marcador abultado de 42-10 en el cierre de la pretemporada, no fue un simple traspié deportivo. El resultado parece haber acelerado una reorganización profunda en el equipo, con decisiones que buscan redefinir el rumbo de la franquicia antes del inicio de la campaña regular. El entrenador Mike Vrabel confirmó que la organización decidió liberar a 14 jugadores, una medida que refleja la urgencia por ajustar la plantilla.

Patriots toman medidas drásticas tras derrota ante Giants

El revés ante los Giants dejó en evidencia varias falencias de los Patriots, especialmente en defensa y en la ejecución ofensiva. El marcador no solo golpeó la moral del vestuario, sino que también obligó al cuerpo técnico a replantear la conformación de su equipo. En este sentido, la directiva no tardó en actuar y, bajo el liderazgo de Vrabel, se anunció la salida de un grupo considerable de jugadores que no lograron consolidarse durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

Entre los liberados se encuentran nombres de diferentes posiciones, lo que refleja que la evaluación fue integral y no limitada a un solo sector del campo. Destacan las bajas de Quandre Mosely (CB), Ben Wooldridge (QB), Justice Shelton-Mosley (WR) y Liam Fornadel (OL), junto a otros diez jugadores que no superaron el corte final. La decisión permite a la organización acercarse al número de hombres exigido por la NFL en el roster definitivo, además de abrir espacio para nuevas incorporaciones en áreas críticas.

Mike Vrabel busca imprimir carácter en el nuevo ciclo

Desde su llegada al banquillo, Mike Vrabel ha insistido en la necesidad de construir un equipo competitivo y disciplinado, capaz de enfrentar una división cada vez más exigente. La contundente derrota ante los Giants parece haber sido el detonante para acelerar un proceso de depuración que, de acuerdo con las palabras del propio entrenador, apunta a fortalecer la identidad del conjunto.

“Estamos enfocados en los jugadores que pueden contribuir desde ya y en quienes se alinean con la cultura que queremos establecer”, habrían sido las palabras del entrenador tras dar a conocer los recortes. Con esta reestructuración, los Patriots buscan no solo mejorar su rendimiento inmediato, sino también enviar un mensaje claro de exigencia y compromiso.

El inicio de la temporada regular está a la vuelta de la esquina y los Patriots necesitarán mostrar una cara distinta a la exhibida en la pretemporada. La salida de 14 jugadores es solo el primer paso en un camino que exigirá a Vrabel y su plantilla demostrar que, pese al golpe sufrido, el equipo está listo para competir y recuperar protagonismo en la NFL.