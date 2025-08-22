NFL: 49ers refuerzan su ofensiva con la incorporación de este corredor estrella (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los 49ers de San Francisco dieron un paso clave en su ofensiva al adquirir al corredor Brian Robinson, procedente de los Commanders de Washington, en un movimiento que busca reforzar un grupo debilitado por múltiples lesiones. La franquicia californiana entregó una selección de sexta ronda del draft de 2026 a cambio del corredor, quien deberá pasar un examen físico para que el acuerdo quede oficializado.

Brian Robinson llega a San Francisco para reforzar el backfield

El movimiento llega en un momento crítico para los 49ers, quienes han visto cómo Patrick Taylor, Corey Kiner y Ameer Abdullah fueron enviados a la reserva de lesionados en las últimas semanas. A esta lista se suma el novato Jordan James, marginado por una fractura en un dedo, mientras que Isaac Guerendo recién se reincorporó a los entrenamientos tras superar molestias en el hombro.

Ante este panorama, el cuerpo técnico necesitaba sumar a un jugador de experiencia y con capacidad de carga inmediata. Robinson, seleccionado en la tercera ronda de 2022, fue el corredor principal de Washington en la campaña pasada con 799 yardas y ocho touchdowns. En sus tres temporadas acumula 2.329 yardas terrestres y 15 anotaciones, cifras que lo convierten en una pieza confiable para un equipo con aspiraciones de campeonato.

El exjugador de Alabama, además, ha mostrado resiliencia dentro y fuera del campo. En 2022 sobrevivió a un intento de asalto en el que recibió dos disparos en la pierna, y pese a ello regresó semanas después para consolidarse en la NFL.

McCaffrey y la necesidad de apoyo en la ofensiva de los 49ers

Aunque Christian McCaffrey es la gran estrella del ataque terrestre de San Francisco, la acumulación de lesiones lo ha convertido en un jugador de riesgo para toda la temporada. El ganador del premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2023 lideró la liga con 2.023 yardas totales y 339 toques de balón, pero en el último curso solo disputó cuatro encuentros por problemas en sus tendones de Aquiles y rodilla.

Con 29 años y un historial de dolencias que también incluye etapas en Carolina, McCaffrey sigue siendo determinante, pero la directiva entiende la importancia de repartir la carga. Robinson se perfila como el complemento ideal para mantener equilibrio en el juego terrestre, brindando potencia entre los tacles y experiencia en situaciones de presión.

Este intercambio es el segundo movimiento de peso para los 49ers en menos de una semana, luego de que también sumaran al receptor Skyy Moore en un acuerdo con Kansas City. Con estas incorporaciones, el equipo de Kyle Shanahan apunta a reforzar la profundidad de su plantel de cara a una temporada en la que el objetivo sigue siendo el Super Bowl.