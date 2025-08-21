NFL: Sesión de entrenamiento entre los Packers y los Seahawks se sale de control tras pelea masiva (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La práctica conjunta de este jueves entre los Green Bay Packers y los Seattle Seahawks se convirtió en uno de los enfrentamientos más caóticos de la pretemporada de la NFL. Lo que debía ser un entrenamiento estratégico terminó en empujones, golpes y confrontaciones físicas entre más de 50 jugadores, marcando uno de los incidentes más violentos registrados en entrenamientos recientes de la liga.

¿Quiénes estuvieron involucrados en la pelea colectiva?

Los incidentes comenzaron durante los drills de goal-line, cuando el tackle de los Packers, Zach Tom, intercambió golpes con los linebackers Ernest Jones IV y el cornerback Devon Witherspoon, encendiendo la chispa del conflicto.

También, el tight end Tucker Kraft se involucró al derribar a Witherspoon, lo que provocó que todo el banquillo se involucrara en la pelea. Tras concluir la práctica, la tensión no cedió: Leonard Williams confrontó a jugadores Packers lesionados que habían cruzado al lado de Seattle, exigiéndoles “¿Quién eres tú? Váyanse a terminar su rehabilitación”.

Se sumaron más roces, como el cruce entre Elgton Jenkins y Williams, y comentarios entre Keisean Nixon y otros jugadores, incluso usando observaciones como “hablas loco por ser calvo”.

Repercusiones en el campo ofensivo y otros desarrollos del entrenamiento

A pesar del tumulto, hubo momentos destacados de fútbol. El receptor Jaxon Smith‑Njigba fue una figura clave para los Seahawks, conectando varios touchdowns con Sam Darnold. Sin embargo, también hubo errores: Darnold sufrió una intercepción tras recibir presión del novato Warren Brinson.

En lo que respecta a la línea ofensiva de Seattle, Jalen Sundell y Olu Oluwatimi se alternaron snaps en la competencia por el puesto de centro. Además, el ala defensiva Mike Morris abandonó el campo por una posible lesión en la cabeza, en una situación que genera preocupación.

De cara al partido de exhibición del sábado, ambos entrenadores planearon descansar a la mayoría de titulares; el entrenador Mike Macdonald confirmó que el novato Jalen Milroe jugará prácticamente todo el encuentro para los Seahawks. Por otro lado, en los Packers, el QB Malik Willis también tendría un rol relevante en la ofensiva de reservas.