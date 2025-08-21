NFL: Falcons prende las alarmas por la lesión de Kaleb McGary (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Kaleb McGary, tackle derecho de los Falcons de Atlanta, encendió las alarmas este miércoles al salir del campo de práctica en un carrito tras sufrir una posible lesión en la pierna izquierda. La situación complica los planes del equipo en la antesala de su último compromiso de pretemporada, que será el viernes por la noche frente a los Dallas Cowboys.

El jugador, seleccionado en la primera ronda del draft de 2019 y titular en 92 de 93 partidos disputados en su carrera, será sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad del percance. La franquicia adelantó que se proporcionará una actualización oficial “en el momento adecuado”.

Un golpe duro para la línea ofensiva de Atlanta

McGary firmó recientemente una extensión de contrato que lo vincula con el equipo hasta la temporada 2027, por lo que su baja representaría un contratiempo mayor en los planes de los Falcons. El liniero es el encargado de proteger el lado ciego del mariscal de campo zurdo Michael Penix Jr., seleccionado en la primera ronda del draft de 2024 y quien se prepara para su primera campaña completa como titular.

“Es muy triste para nosotros perder a un tackle titular de esta manera en una práctica. Nunca quieres que esas cosas sucedan. Lo respaldamos y vamos a luchar por él, esperando que se recupere pronto”, expresó el novato defensivo Billy Bowman Jr., quien destacó además la importancia de McGary dentro del vestuario.

En el último reporte de profundidad, los principales suplentes de McGary eran el veterano Brandon Parker y el novato Jack Nelson. Durante la práctica, Elijah Wilkinson asumió el puesto tras la salida del titular. Sin embargo, la situación se complica por la baja de Storm Norton, otro liniero que arrastra una lesión en la parte inferior del cuerpo y que no estará disponible contra Dallas.

Los Falcons apuestan por la prevención de lesiones

La lesión de McGary ocurrió poco después de que el entrenador Raheem Morris confirmara que la mayoría de los titulares no verán acción frente a los Cowboys. Ni Michael Penix Jr. ni el experimentado Kirk Cousins jugarán en la pretemporada, pese a haber tenido carga de trabajo en entrenamientos conjuntos con los Tennessee Titans.

Asimismo, las dos selecciones de primera ronda destinadas a la defensa, James Pearce Jr. y Jalon Walker, también serán resguardadas. “No se trata solo de titulares, sino de jugadores significativos en el equipo de los que no necesito ver más cosas. Para mí se trata de mitigar el riesgo de lesiones”, explicó Morris.

Pese al revés, el entrenador mostró confianza en la profundidad de la línea ofensiva. Sin embargo, la resonancia de McGary marcará el rumbo inmediato del equipo, que podría arrancar la temporada sin una de sus piezas más importantes en la protección del quarterback.