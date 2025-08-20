NFL: Fanáticos de los Steelers deberán esperar un poco más para ver debutar a Aaron Rodgers (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El estreno oficial de Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers deberá esperar hasta el inicio de la temporada regular. El legendario mariscal de campo —cuatro veces MVP de la NFL— no será titular ni verá acción en el último partido de la pretemporada contra los Carolina Panthers. ¿La razón? El entrenador Mike Tomlin, en un movimiento infrecuente, decidió preservar a Rodgers y a otros jugadores de alto perfil para evitar riesgos innecesarios antes del inicio formal de la campaña.

Tomlin corta con la tradición: Rodgers no jugará la pretemporada final

Esta decisión rompe con lo habitual. Normalmente, los titulares ven al menos algunos snaps antes del arranque de la temporada. Ben Roethlisberger lo hacía con regularidad. También ocurrió así con Mitch Trubisky, Kenny Pickett y Justin Fields, quienes se estrenaron aunque fuera brevemente en pretemporada desde la retirada de "Big Ben" en enero de 2022.

Tomlin justificó su elección afirmando: “Estoy cómodo con lo que estoy viendo aquí; si no lo estuviera, lo estaría poniendo en el campo”. Rodgers también ha repetido que lo más importante es llegar sano: “Salud, salud, salud”, enfatizó cuando se le preguntó qué esperar tras Carolina. A sus 41 años, aún con menos de dos años de su lesión de Aquiles que truncó su temporada con los Jets en 2023, la cautela es comprensible.

Heyward, incluso tras haber regresado a prácticas recientemente luego de una disputa contractual, será preservado. En contraste, otros miembros del roster, como los nuevos integrantes del paquete defensivo —Jalen Ramsey, Darius Slay— así como Jaylen Warren y el ala cerrada Pat Freiermuth, sí podrían participar ante Carolina.

De hecho, será una oportunidad para ver por primera vez en acción real juntos al trío Ramsey-Slay-Porter Jr., que, a pesar de haber sido presentado con gran expectativa, aún no se ha enfrentado a un rival en esta pretemporada. Como explicó Tomlin, es una buena oportunidad para que la comunicación y coordinación del grupo se ponga a prueba de forma conjunta. Cam Heyward, pese a estar de momento fuera, ya entrena con el equipo y su número 97 vuelve al campo tras su "hold-in".