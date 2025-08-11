Calendario y resultados de la pretemporada de la NFL (+Video)

Los 32 equipos de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) comenzaron su pretemporada para ajustar esquemas y probar a todas su figuras para la campaña 2025-26, la cual dará inicio el jueves 4 de septiembre.
NOTAS RELACIONADAS
Este periodo de pretemporada se extenderá por cuatro semanas, la primera fecha solo tuvo un partido que se disputó el pasado 31 de julio, con triunfo de Los Angeles Chargers sobre los Detroit Lions por marcador de 34-7.
La Semana 2 se desarrollará desde el jueves 7 de agosto hasta el domingo 10. Aquí puedes consultar el calendario completo: fechas, horarios y todos los partidos programados con horario en Venezuela.
Calendario y resultados de juegos de la pretemporada NFL 2025-26
Semana 1
Jueves 31 de julio
- Lions 7-34 Chargers
Semana 2
Jueves 7 de agosto
- Ravens 24-16 Colts
- Eagles 34-27 Bengals
- Seahawks 23-23 Raiders (no hubo prórroga por ser de pretemporada el juego)
Viernes 8 de agosto
- Panthers 10-30 Browns |
- Falcons 10-17 Lions
- Patriots 48-18 Commanders
Sábado 9 de agosto
- Bills 25-34 Giants
- Vikings 20-10 Texans
- Jaguars 25-31 Steelers
- Rams 31-21 Cowboys
- Buccaneers 29-7 Titans
- Packers 10-30 Jets
- Cardinals 20-17 Chiefs
- 49ers 30-9 Broncos
Domingo 10 de agosto
- Bears 24-24 Dolphins (no hubo prórroga por ser de pretemporada el juego)
- Chargers 27-13 Saints
Semana 3
Viernes 15 de agosto
- Falcons vs Titans | 17:00
- Seahawks vs Chiefs | 20:00
Sábado 16 de agosto
- Colts vs Packers | 13:00
- Vikings vs Patriots | 13:00
- Lions vs Dolphins | 13:00
- Eagles vs Browns | 13:00
- Texans vs Panthers | 13:00
- Raiders vs 49ers | 16:00
- Rams vs Chargers | 19:00
- Steelers vs Buccaneers | 19:00
- Giants vs Jets | 19:00
- Cowboys vs Ravens | 19:00
- Broncos vs Cardinals | 21:30
Domingo 17 de agosto
- Saints vs Jaguars | 13:00
- Chicago Bears vs Bills | 20:00
- Commanders vs Bengals | 20:00
Semana 4
Jueves 21 de agosto
- Panthers vs Steelers | 19:00
- Giants vs Patriots | 20:00
Viernes 22 de agosto
- Jets vs Eagles | 19:30
- Cowboys vs Falcons | 20:00
- Titans vs Vikings | 20:00
- Chiefs vs Bears | 20:20
Sábado 23 de agosto
- Commanders vs Ravens | 12:00
- Saints vs Broncos | 13:00
- Browns vs Rams | 13:00
- Bengals vs Colts | 13:00
- Lions vs Texans | 13:00
- Packers vs Seahawks | 16:00
- Dolphins vs Jaguars | 19:00
- Buccaneers vs Bills | 19:30
- 49ers vs Chargers | 20:30
- Cardinals vs Raiders | 22:00