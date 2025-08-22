NFL: San Francisco 49ers celebran la recuperación total de Christian McCaffrey (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El campo de entrenamiento de los San Francisco 49ers ha estado marcado por una larga lista de lesiones que han complicado la preparación del equipo para la próxima temporada. Sin embargo, una de las noticias más positivas para la franquicia californiana es el estado de forma de Christian McCaffrey, quien se ha convertido en una de las pocas certezas en medio de tantas bajas.

Tras perderse casi toda la campaña pasada por problemas en el tendón de Aquiles y la rodilla, el corredor estrella ha logrado completar las primeras cinco semanas de prácticas sin contratiempos, demostrando que está listo para volver a ser el motor ofensivo del conjunto de Kyle Shanahan. Aunque ha tenido días de descanso programados, su constancia en el campo ha sorprendido a compañeros y cuerpo técnico.

Christian McCaffrey recupera su mejor versión

Las palabras de Trent Williams, tackle izquierdo de los 49ers, reflejan el impacto que ha tenido la recuperación del jugador: “Christian luce fantástico. Parece el mismo que ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año. Después de todo lo que sufrió el año pasado, ahora se le ve al 100%, motivado y jugando cada acción como si fuera la última”.

El contraste con la temporada anterior es evidente. En 2024, McCaffrey apenas pudo disputar cuatro partidos antes de sufrir una lesión de rodilla que lo dejó fuera del resto de la campaña. En esos encuentros sumó 202 yardas en 50 acarreos, una producción muy lejos de su nivel habitual.

En 2023 había firmado una temporada histórica, liderando la NFL con 2.023 yardas desde la línea de golpeo y empatando como máximo anotador de la liga con 21 touchdowns, cifras que le valieron el reconocimiento como el mejor ofensivo del año.

El impacto en los 49ers de cara a la temporada

El regreso en plenitud de McCaffrey no solo significa un refuerzo deportivo, sino también anímico para el vestuario de San Francisco. Su quarterback, Brock Purdy, destacó la intensidad con la que afronta cada práctica: “Físicamente está excelente, cortando, acelerando y mostrando la versión de McCaffrey que todos conocemos. Mentalmente está con hambre de jugar una temporada completa y lo repite en el vestuario: ‘No puedo esperar, no puedo esperar’”.

Incluso Shanahan bromeó asegurando que el corredor alcanzó las 25 millas por hora en las métricas de GPS durante una sesión de entrenamiento, un dato que confirma la explosividad que había perdido el año pasado.

Para los 49ers, contar con un McCaffrey sano representa volver a tener a un talento generacional que cambia por completo la dinámica ofensiva del equipo. Su rendimiento será clave para que San Francisco intente volver a competir por el campeonato en la Conferencia Nacional.