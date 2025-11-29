Fórmula 1: Oscar Piastri logra un triunfo mental y vital en la sprint de Qatar

Suscríbete a nuestros canales

La F1-sprint de Qatar dio un leve cambio en la lucha por el título 2025 de la Fórmula 1, este sábado 29 de noviembre Oscar Piastri hizo su tarea y ganó la carrera corta que se disputó en el circuito de Lusail, con el resultado el piloto de McLaren descontó un par de puntos para acercarse en la clasificación por el campeonato.

En el segundo lugar de la sprint terminó George Russell (Mercedes) quien en la largada trató de atacar a Piastri pero la gran cantidad de curvas enlazadas no le permitieron acercarse. Mientras que Lando Norris (McLaren) cerró el podio de la carrera sabatina, el inglés al menos logró sacarle un punto a Max Verstappen que remontó hasta el cuarto lugar, tras haber salido sexto.

Cómo quedaron los tres aspirantes al título

Lando Norris: 396 (6 puntos)

Oscar Piastri: 374 (8 puntos)

Max Verstappen: 371 (5 puntos)

En desarrollo