Duro golpe a la ofensiva: Los Cowboys pierden a Miles Sanders por lesión (+Detalles)

Los Dallas Cowboys (Vaqueros) recibieron este sábado una dura noticia que afecta su ofensiva: perderán a uno de sus corredores por el resto de la temporada 2025. Así lo confirmó el copropietario del equipo, Stephen Jones.

Miles Sanders, baja por el resto de la temporada

En una entrevista radial en 105.3 The Fan en Dallas, a través de Joseph Hoyt del Dallas Morning News, Jones indicó que el corredor Miles Sanders será colocado en la lista de reservas lesionados (IR), lo que le pondrá fin a su participación en la actual temporada.

Sanders estuvo inactivo la semana pasada debido a lesiones de rodilla y tobillo. En sus cuatro partidos de esta temporada con Dallas, acumuló 117 yardas y un touchdown en 20 acarreos.

La permanencia de Sanders con los Cowboys se perfila corta, ya que firmó un contrato de un año. El corredor acumula 4,462 yardas en su carrera, con 24 touchdowns terrestres.

Sanders, seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2019 procedente de Penn State, fue Pro Bowler hace solo tres años, en 2022. Ese año, como corredor principal de los Philadelphia Eagles, campeones de la NFC, corrió para 1,269 yardas y 11 touchdowns.

El nativo de Pittsburgh firmó con los Panthers en marzo de 2023, pero tuvo dificultades para recuperar su rendimiento de 2022, en medio de los problemas ofensivos de Carolina y múltiples lesiones.

La ausencia de Sanders en la victoria de la semana pasada sobre los New York Jets provocó la activación del rookie (novato) Jaydon Blue, seleccionado en la quinta ronda del Draft, quien debutó por primera vez en la temporada.