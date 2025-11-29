El jugoso premio que recibió ‘La Fruta’ como ganador de ‘La Casa de Alofoke 2’

Suscríbete a nuestros canales

‘La Casa de Alofoke 2’ llegó a su final resultando ganador José Manuel de La Cruz, mejor conocido como ‘La Fruta’, quien se alzó con un jugoso premio millonario y varios obsequios por parte de la producción.

El espacio producido por Santiago Matías, fue reconocido con un Récord Guinness que certificó al formato como el programa con más horas consecutivas transmitidas en vivo a través de YouTube.

¿Qué premios se llevó ‘La Fruta’?

Siendo el favorito del público desde el inicio de la nueva temporada, ‘La Fruta’ se llevó a casa 4 millones de pesos, un Ferrari Purosangue rojo,valorado en más de 400 mil dólares, una camioneta Changan y, por si fuera poco, Alofoke le obsequió un collar de diamantes.

El gran respaldo al ganador de ‘La Casa de Alofoke 2’ se hizo sentir al contabilizar los puntos de esta edición, un total de 487.618, una cifra que lo posicionó en el primer lugar y lo distanció de su oponente más cercano.

Los finalistas no se fueron con las manos vacías

Carlos Montesquiú, aliás ‘El Saltamonte’, no logró ganarse el voto del público y quedó de segundo lugar, sin embargo, obtuvo una camioneta Changan, un premio que se replicó para el tercer ( Michael Flores) y cuarto lugar (Jlexis), y para el quinto (Juan Carlos Pichardo), un departamento.