Venezolana renuncia a “La Casa de Alofoke 2” y deja una nota de despedida

Después de más de dos semanas del inicio de “La Casa de Alofoke 2”, reality dominicano en el que participan las venezolanas Diosa Canales y Dani Barranco, parece que a una de ellas le ganó la presión de este tipo de shows y, decidió renunciar.

Aunque salió por la puerta grande, la criolla no se despidió físicamente de sus compañeros y prefirió dejarles una carta de despedida: “Siento mucho no terminar esta aventura con ustedes”.

¿Quién renunció a "La Casa de Alofoke 2"

Se trata nada más y nada menos que de la cantante y creadora de contenido, Dani Barranco, quien había tenido un desempeño impecable durante su participación, cautivando al público con sus ocurrencias, bailes y hasta una pequeña historia de amor.

No obstante, en los últimos días, la influencer tuvo momentos difíciles tras el ingreso de su hermana Lale que le advirtió sobre varios asuntos dentro de la casa, incluyendo el ‘affaire’ que vivía con el puertorriqueño, Jlexis Giraldo.

Agregado a esto, el anfitrión Santiago Matías mejor conocido como ‘Alofoke’ invitó al programa a Mariana Zapata, ex del boricua con el que Dani iniciaba un romance, lo cual colocó aún más en tensión el ambiente.

Luego de una motivadora charla con Matías, en la que el dominicano le expresó su admiración y todo lo que ha logrado en su paso por el reality, Barranco tomó la decisión de retirarse.

La carta de Dani Barranco

“Qué placer conocerlos a todos, siento mucho no terminar esta aventura con ustedes, pero mi dignidad va por encima y no me puedo permitir fallarme. Les deseo mucho éxito. ¡Rompan!”, fueron las palabras de la criolla a sus compañeros.

Participantes como Gracie Bon y ‘La Fruta’ quedaron consternados ante la repentina decisión de la venezolana. Hasta el momento de esta publicación, la ex de Omar K11 no se ha pronunciado sobre las razones por las que salió del reality.