El Rock vibró la noche del sábado en Caracas con el Rocklandia Fest 2025

Los amantes del Rock nacional en la ciudad de Caracas volvieron a tener una oportunidad de disfrutar, no solo a una sino tres bandas nacionales de lo mejor de país, con la presentación de Sentimiento Muerto, Zapato 3 y Desorden Público en la segunda jornada del Rockalandia Fest 2025.

Noche de rock en Caracas

La jornada comenzó con a las 6:59 con la entrada en escenario de los jóvenes de Huck It, ganadores de ser los honrados de abrir la noche musical con versiones de rock Punk de bandas reconocidas como Blink 182 y Red Hot Chilli Peppers entre otras, además de hacer una versión de la canción Torero en Punk, y siendo apoyados por un buen sonido de fondo de parte de la producción.

Sentimiento Musical

La noche fuerte comenzó con la entrada de Sentimiento Muerto y su vocalista Pablo Dagnino que generó el despertar de los amantes de la buena música de esta banda que incluyó en su repertorio canciones emblemáticas como Nada Sigue Igual, Siete Mares, Una Extraña Sensación de Soledad, Payaso y Manos Frías.

Rock con Zapato

El evento que tuvo el apoyo de la marca Meridiano, contaría luego con quienes son considerados, la mejor banda de Rock Nacional, Zapato 3, que entró con fuerza a la tarima con lo mejor de su repertorio que ha sobrepasado generaciones: Corazón Fantasma, Entrada de Bala, Vampiro, Cuchillo, Tan Cerca de ti, y cerrar su presentación con Pantaletas Negras.

Cierre con Desorden

A las 11:00 de la Noche en punto llegó el turno para que la banda de Ská y Rock nacional, Desorden Público se hiciera de la tarima para comenzar con su tema Gorilón y encender a la asistencia del evento.

Luego, comenzaría un festival de éxitos nacionales como internacionales de la Banda que cumple 40 años y regresaba al país de una gira por Europa y Estados Unidos. Entre los temas de la noche estuvieron Danza de los Esqueletos, Tiembla, Combate, Alla Cayó y cerrar con Políticos Paralíticos.