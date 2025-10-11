Artistas se solidarizan con Tatiana Capote luego de que sufriera un infarto

Suscríbete a nuestros canales

El actor Franklin Virgüez y el periodista Diego Kapeky, confirmaron el sábado 11 de octubre que, la actriz cubana-venezolana Tatiana Capote, había sido víctima de un ataque al corazón que hasta el momento la mantiene en cuidados intensivos.

Según la información difundida, la exreina de belleza se encuentra recluida en el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami, donde cuenta con la compañía de su esposo José Paniagua.

Piden pronta recuperación para Tatiana Capote

Tras la divulgación de la lamentable noticia, múltiples figuras del entretenimiento venezolano pidieron oraciones para la actriz por su recuperación, y lamentaron la difícil situación que atraviesan ella y su familia.

Liliana Rodríguez reaccionó con total asombro: "Dios míoooo no me digas esta vai%$". Por su parte, Amanda Gutiérrez agregó: "Wao! Tan joven? Sanación para ella!". Cabe recordar que, Capote tiene 63 años cumplidos el pasado 15 de agosto.

Las actrices Reina Hinojosa y Flor Núñez se sumaron a las peticiones por la mejoría de a quien consideran una gran amiga. Scarlet Ortiz también se pronunció: "Mi bella!!! Que se recupere rápido".

Estado actual de la actriz

En su reporte, Kapeky mencionó que, la estrella de novelas como "Rebeca" y "Acusada" tuvo que ser sometida a la máquina de diálisis para purificar su sangre y exceso de agua, pues aún no había podido expulsar orina.

De esta manera, aunque la Miss Venezuela Mundo 1979 superó el infarto, debe permanecer bajo cuidados especiales, pues, su estado aún es delicado.