LVBP y Ligas del Caribe reciben una gran noticia por parte de MLB

A tan solo horas de que comiencen las ligas invernales del Caribe, entre las que por supuesto se encuentra nuestra Liga Venezolana de Beisbol Profesional, poco se hablaba de algo que, de una manera u otra, mantenía un poco en vilo a los directivos de los diversos campeonatos que traen emoción al Caribe: el Acuerdo de Ligas Invernales.

Este documento, que se revisa y se renueva cada cierto tiempo, es un acuerdo entre la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas y la Major League Baseball, que permite que todo el personal (jugadores y staff) que pertenece a organizaciones de Grandes Ligas, pueda ver acción durante el invierno en las ligas que pertenecen a la Confederación del Caribe.

Luego de la campaña pasada, el acuerdo vigente había expirado, y a falta de unos pocos días para que empiece una nueva temporada del beisbol invernal, no se había renovado. Finalmente, en la noche de este sábado 11 de octubre, la MLBPA y la MLB han llegado a un acuerdo para extender esta licencia.

Tenemos Winter League Agreement

Mediante un comunicado, la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas anunció que finalmente llegó a un acuerdo con la Major League Baseball, para extender el Acuerdo de Ligas Invernales hasta el 31 de julio de 2027.

"La MLBPA se complace en haber alcanzado un acuerdo con la Oficina del Comisionado sobre la participación de nuestros miembros en las Ligas de invierno. Las Ligas de invierno han desempeñado un importante rol por mucho tiempo en el Béisbol, ya que ofrecen una oportunidad para que los jugadores tanto de Ligas Menores como los de Grandes Ligas se desarrollen y aumenten su exposición", reza parte del comunicado.

Este acuerdo, como de costumbre, viene con modificaciones anunciadas. Entre ellas, se habla principalmente de abrir más oportunidades laborales para los jugadores del sistema MLB en las Ligas Invernales, con reducciones en restricciones. Sin duda, grandes noticias para la pelota caribeña.