LVBP: Zach Plesac convencido de brillar en Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Zach Plesac aterrizó en Venezuela con hambre de competencia y gratitud por el recibimiento. Reconoce el choque cultural, la distancia familiar y el reto emocional, pero asegura que está aquí por algo más grande: ayudar a Navegantes del Magallanes a ganar y crecer como pelotero.

Su primer bullpen en suelo venezolano fue clave para recuperar sensaciones. Tras días de viaje y adaptación al calor, Plesac se sintió cómodo, recibió buena retroalimentación y comenzó a construir su rutina. Con Darwin Marrero como guía, el plan de trabajo ya tiene dirección.

Plesac destacó la figura de Marrero en su proceso de adaptación y mejora: "Sabe cuándo estoy lanzando mejor y cuándo me estoy saliendo de los rieles y creo que sé que estoy confiando en él para mantenerme en esos rieles de protección y mantenerme en un buen lugar".

¿Qué esperar de Zach Plesac en la temporada 2025-26 con Navegantes del Magallanes?

Zach Plesac llega a Navegantes del Magallanes como esa pieza llena de: experiencia, temple y una mentalidad clara. Su objetivo es competir sin distracciones; está adaptado al entorno venezolano y espera mantener un enfoque alineado con los objetivos del equipo en la temporada de la LVBP.

Plesac sobre jugar con el Magallanes: "Esto es solo más una oportunidad emocionante de experimentar una atmósfera diferente del juego a la que no estoy acostumbrado. Estar aquí y comprender completamente la cultura y la atmósfera, es realmente algo que espero con ansias".

Números de Zach Plesac en su carrera en Grandes Ligas

Zach Plesac es un jugador que ha disputado 6 temporadas en Grandes Ligas con: 5 temporadas con Guardianes de Cleveland y 1 con Angels de Los Ángeles. 2025 fue complicado para el pelotero de 30 años, porque tuvo que pasar tiempo en Ligas Menores y no les fue bien.

Números de Plesac en MLB:

- 87 juegos, 86 aperturas, 27-28, 4.31 efectividad, 478.2 entradas, 462 hits, 229 carreras limpias, 76 jonrones, 130 boletos, 364 ponches, 1.23 WHIP