LVBP

LVBP: Zach Plesac convencido de brillar en Navegantes del Magallanes

El lanzador estadounidense llegó a Venezuela con energía y el deseo de dejar su huella en la rotación del Magallanes

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 11:19 am
LVBP: Zach Plesac convencido de brillar en Navegantes del Magallanes
Zach Plesac - Guardianes de Cleveland - Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

Zach Plesac aterrizó en Venezuela con hambre de competencia y gratitud por el recibimiento. Reconoce el choque cultural, la distancia familiar y el reto emocional, pero asegura que está aquí por algo más grande: ayudar a Navegantes del Magallanes a ganar y crecer como pelotero.

NOTAS RELACIONADAS

Su primer bullpen en suelo venezolano fue clave para recuperar sensaciones. Tras días de viaje y adaptación al calor, Plesac se sintió cómodo, recibió buena retroalimentación y comenzó a construir su rutina. Con Darwin Marrero como guía, el plan de trabajo ya tiene dirección.

Plesac destacó la figura de Marrero en su proceso de adaptación y mejora: "Sabe cuándo estoy lanzando mejor y cuándo me estoy saliendo de los rieles y creo que sé que estoy confiando en él para mantenerme en esos rieles de protección y mantenerme en un buen lugar".

¿Qué esperar de Zach Plesac en la temporada 2025-26 con Navegantes del Magallanes?

Zach Plesac llega a Navegantes del Magallanes como esa pieza llena de: experiencia, temple y una mentalidad clara. Su objetivo es competir sin distracciones; está adaptado al entorno venezolano y espera mantener un enfoque alineado con los objetivos del equipo en la temporada de la LVBP.

Plesac sobre jugar con el Magallanes: "Esto es solo más una oportunidad emocionante de experimentar una atmósfera diferente del juego a la que no estoy acostumbrado. Estar aquí y comprender completamente la cultura y la atmósfera, es realmente algo que espero con ansias".

Números de Zach Plesac en su carrera en Grandes Ligas

Zach Plesac es un jugador que ha disputado 6 temporadas en Grandes Ligas con: 5 temporadas con Guardianes de Cleveland y 1 con Angels de Los Ángeles. 2025 fue complicado para el pelotero de 30 años, porque tuvo que pasar tiempo en Ligas Menores y no les fue bien.

Números de Plesac en MLB:

- 87 juegos, 86 aperturas, 27-28, 4.31 efectividad, 478.2 entradas, 462 hits, 229 carreras limpias, 76 jonrones, 130 boletos, 364 ponches, 1.23 WHIP

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos México Julio Rodríguez Breeders' Cup
Domingo 12 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol