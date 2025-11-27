Catalina Duque es Miss Internacional 2025: La cuarta de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Colombia entera de fiesta, por la victoria de Catalina Duque Abreu como Miss Internacional 2025. La rubia se había perfilado como gran favorita meses antes de llegar a la competencia, ratificando su favoritismo en Tokio, Japón, los días de concentración por ser una joven dulce y fina.

La modelo salida de las filas del concurso Señorita Colombia, fue elegida en el 2024 como la representa de ese país en el certamen nipón. En su preparación lanzó el libro “La Reina Dorada”, que narra la historia de las mujeres que dejan huella en el mundo.

Detalles de la coronación

Para la gala final lo joven optó por llevar un ajustado vestido en color dorado el diseñador Fernando Marín, cabello recogido y maquillaje suave. Catalina comenzó la ceremonia con su desfile de traje típico y presentación.

Luego llegó el primero corte de top 20, desfiles de traje de baño y gala, top 10 con un discurso, top 5 y la ronda de preguntas y respuestas.

Tras las diversas rondas el jurado deliberó que la belleza colombiana es la nueva flamante Miss Internacional 2025, un título que el vecino país no ganaba desde el año 2004 con Jeymmy Paola Vargas Gómez.

Duque se lleva la hermosa corona de perlas y la gloria para su país, que desde hace años estaba muy cerca de ganar el título. El cuadro de honor quedó repartido de la siguiente manera:

1ra finales Miss Zimbabue, 2da finalista Bolivia, 3ra finalista Indonesia y 4th finalista: Filipinas.

¿Quién es Catalina Duque?

La nueva embajadora de la belleza internacional nació el 20 de septiembre de 1999, en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Sin embargo, su vida la desarrolló en Colombia, con sus padres antioqueños.

Es Comunicadora Social y durante su año como reina de Colombia, trabajó en obras sociales ayudando a los más necesitados.

En sus primeras palabras como ganadora agradeció a Dios por la oportunidad, a su país y compañeras del concurso.

“Agradezco a todos mis chicas, Miss Internacional es realmente toda una hermandad y una familia. El concurso más perfecto, que me ha hecho creer que los concursos tienen un propósito, más allá de la belleza, estamos unidas y estoy feliz”, expresó en su discurso.