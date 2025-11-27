Miss Venezuela no llega de nada en el Miss Internacional 2025

Suscríbete a nuestros canales

Tras varias semanas de competencia en Tokio, Japón, Miss Venezuela Alessandra Guillén, no logró figurar en las 20 semifinalistas del Miss Internacional 2025.

Pegada en la final

La joven de 27 años buscaba la décima corona internacional para el país, siendo la última ganada por Andrea Rubio en el 2023.

La belleza había llegada hace semanas a Tokio, para la concentración en la que tuvo la competencia de traje típico, salidas por diversas ciudades del país y la gala preliminar en la que desfiló en traje de baño, gala y dio un pequeño discurso de su experiencia.

Sin embargo, Guillén no llegó al objetivo de integrar el cuadro de semifinalistas, aunque hot picks la habían posicionado como una de las posibles integrantes de la final.

En la gala de coronación durante la madrugada de este jueves 27 de noviembre, la morena realizó con mucha soltura la presentación en traje nacional, gritando con fuerza Venezuela.

Un año de poco brillo para nuestra nación en el certamen nipón, que venía de una 3ra finalista con Sakra Guerrero en el 2024.

Trabajando para el 2026

Venezuela ya tiene a su representante para el 2026, se trata de la zuliana Valeria Di Martino, quien desde ya se prepara para la justa internacional.

La guapa rubia que domina varios idiomas, compartió hace días en sus redes la emoción por ser Venezuela en un certamen tan tradicional, cuyo objetivo es promover la paz, la unión y el entendimiento entre naciones.

“Hoy sin duda, estoy viviendo unos de los momentos más felices de mi vida. Poder ser llamada Miss Venezuela International 2025, un título que se me otorga con la responsabilidad más grande de todas”, escribió en Instagram.