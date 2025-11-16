Tres bellezas con un propósito: Mística Núñez, Valeria Di Martino y Silvia Maestre

Suscríbete a nuestros canales

Tres reinas venezolanas asumieron el compromiso de representar a Venezuela ante los certámenes internacionales que se celebran el próximo año. Mística Núñez, Miss Venezuela World, Valeria Di Martino, Miss International, y Silvia Maestre, Miss Supranational, son quienes tienen la responsabilidad de llevar la banda del país.

Ellas fueron electas el pasado miércoles 12 de noviembre en el concurso nacional del Miss Venezuela World 2025, por un riguroso jurado que las evalúo de principio a fin y emitieron sus resultados en una noche cargada de brillo, ellos fueron: Alejandra Conde, Diana Silva, Mauricio Parilli, Giovanni Scutaro y Nieves Soteldo.

La Organización Miss Venezuela presentó ante la prensa a las tres triunfadoras de los títulos de belleza en un evento llevado a cabo en la conocida quinta morada, en donde Meridiano tuvo el placer de estar presente.

Mística Nuñez, Miss Venezuela World

Mística Núñez, gritará Venezuela en el Miss World 2026; se caracteriza por ser una mujer serena que siempre soñó participar en el concurso dirigido por Julia Morley, porque representa su esencia.

Y, es que, al ver a la modelo de 24 años, farmaceútica, estudiante de medicina y abocada a ayudar a los demás, encaja de manera perfecta en lo que busca la organización internacional: belleza con propósito.

Sin embargo, Núñez destaca que, a pesar que hay fortalezas para ganar, también hay debilidades que debe mejorar para hacer un trabajo impecable durante la concentración. Aunque el inglés no es su fuerte, asumió el compromiso de aprender, y sentenció que no es determinante para triunfar.

“Hay muchas fortalezas, entre ellas… hay un propósito muy claro, que es el mensaje que quiero transmitir. Mi labor con los niños es lo que más quiero resaltar”, expresó.

Además, mencionó el trabajo en conjunto con la Organización Miss Venezuela para llevar “una miss de calidad, a la altura y con propósito”.

Por último, mucho se ha especulado sobre la poca relevancia del país en los últimos años en el Miss World es por Morley, a lo que Mística respondió no creer que exista cierto recelo y no cree en teorías conspirativas en contra de Venezuela en el concurso.

Valeria Di Martino, Miss International

Con 20 años de edad, Valeria Di Martino demostró que ser joven no es sinónimo de inmadurez, sino de determinación en lograr los objetivos planteados. Desde su ingreso a las filas del Miss Venezuela 2025, quiso conquistar la corona del Miss International.

Se define como una mujer auténtica y segura, capaz de lograr sus metas. Cursa estudios de medicina en su ciudad natal, Maracaibo, y además, hizo énfasis en la salud mental y cómo manejar los malos comentarios en línea.

“Quiero ser recordada como una persona que siempre estuvo allí sin importar el qué o el quién. Todo el trabajo que he hecho en el Miss Venezuela viene desde el corazón. Fue perseverancia, constancia y la clave de ese éxito es la tolerancia y el respeto, son las cosas que quiero promover. Quiero ser recordada como una reina que incentivaba el respeto y la tolerancia entre nosotros”, indicó sobre la huella que quiere dejar como reina de belleza.

Su mayor inspiración es Nina Sicilia, la primera Miss International de Venezuela, a quien admira y respeta.

Silvia Maestre, Miss Supranational

Esta nueva franquicia le dio la oportunidad a Silvia Maestre de ser la primera Miss Supranational de la organización. Aunque su objetivo principal era el Miss International, los jueces vieron en ella potencial para representar a Venezuela en el certamen celebrado en Polonia.

Con una estampa de reina, la comunicadora social de 27 años, es la prueba de resiliencia ante los “no” que da la vida. La exrepresentante de Apure, se preparó para ser Miss Guárico en el 2024, sin embargo, no lo logró, esto lo tomó como impulso para volver a intentarlo.

En cuanto a su experiencia dejó un mensaje claro que quiere replicar en todas aquellas personas que la escuchan.

“Uno debe ser el motor de tu vida para prepararte, para enfocarte, y sobre todo, para impulsarte a lograr grandes cosas. Cuando alguien te dice que ‘no’ es el momento de reaccionar y accionar, demostrarte a tí mismo y no a los demás que sí puedes y eres capaz. Las posibilidades se acaban cuando el soñador muere”, indicó.