Venezuela celebra a sus primeras reinas rumbo a los certámenes internacionales

Suscríbete a nuestros canales

Este 12 de noviembre, se celebró una edición más del Miss Venezuela World, una velada llena de emociones tras la selección de las tres primeras ganadoras:

Con un show cargado de estrellas como Víctor Drija, quien presentó su más reciente sencillo en el desfile de traje de gala y un openning en las manos del musical de ‘Mamma Mia!’, el certamen nacional se llevó a cabo con éxito.

Las tres reinas bellezas brillaron de principio a fin en el escenario, desde el desfile en traje de baño hasta el momento de glamour de la noche con vestidos de alta costura.

Perfil de las ganadoras

Valeria Di Martino, Miss International 2025

Fecha de nacimiento: 16-08-2005

Edad: 20 años

Profesión/ocupación: estudiante de medicina

Hobbies: hornear postres

Usuario de Instagram: Valeriadimartinom

Usuario de TikTok: Valemdimartino

Silvia Maestre, Miss Supranational 2025

Nacimiento: 22-07-1998

Edad: 27 años

Profesión/ocupación: licenciada en Comunicación social

Hobbies: leer y pasear en bicicleta

Usuario de Instagram: Silviamaestre

Usuario de TikTok: Silviamaestrec

Mística Núñez, Miss Venezuela World