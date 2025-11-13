Farándula

Venezuela celebra a sus primeras reinas rumbo a los certámenes internacionales

Kleimar Reina
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 10:35 pm

Valeria Di Martino, Silvia Maestre y Gabriela de la Cruz son quienes tienen la tarea de representar al país en los concursos de belleza

Este 12 de noviembre, se celebró una edición más del Miss Venezuela World, una velada llena de emociones tras la selección de las tres primeras ganadoras:

Con un show cargado de estrellas como Víctor Drija, quien presentó su más reciente sencillo en el desfile de traje de gala y un openning en las manos del musical de ‘Mamma Mia!’, el certamen nacional se llevó a cabo con éxito.

Las tres reinas bellezas brillaron de principio a fin en el escenario, desde el desfile en traje de baño hasta el momento de glamour de la noche con vestidos de alta costura.

Perfil de las ganadoras

Valeria Di Martino, Miss International 2025

  • Fecha de nacimiento: 16-08-2005
  • Edad: 20 años
  • Profesión/ocupación: estudiante de medicina
  • Hobbies: hornear postres
  • Usuario de Instagram: Valeriadimartinom
  • Usuario de TikTok: Valemdimartino

Silvia Maestre, Miss Supranational 2025

  • Nacimiento: 22-07-1998
  • Edad: 27 años
  • Profesión/ocupación: licenciada en Comunicación social
  • Hobbies: leer y pasear en bicicleta
  • Usuario de Instagram: Silviamaestre
  • Usuario de TikTok: Silviamaestrec

Mística Núñez, Miss Venezuela World 

  • Nacimiento: 23-04-2001
  • Edad: 24 años
  • Profesión/ocupación: farmacéutica y estudiante de medicina 
  • Hobbies: leer y escribir
  • Usuario de Instagram: Mistica.nunez

