Miss Venezuela World: las candidatas desfilan en traje de baño

Desde el estudio 1 de Venevisión las 25 representantes del Miss Venezuela se diputan los títulos de Miss VenezuelaWorld, Miss International y Supranational.

La noche inició con una presentación del musical ‘Mamma Mia!’ junto a las aspirantes para luego dar paso al desfile en traje de baño, uno de los más esperados del público.

Con un traje de baño completo de colores llamativos, las candidatas del Miss Venezuela World exhiben su figura trabajada con gracias, pasarela y mucho poder femenino sobre el escenario.

Favoritas del público para el Miss Venezuela World 2025

Todas tienen la oportunidad de vencer en la noche final, sin embargo, solo tres podrán estar obtener la victoria, el resto debe seguir enfocadas en llevarse la corona de Miss Venezuela 2025, el 04 de diciembre.