Miss Venezuela World: las candidatas desfilan en traje de baño

Desde el estudio 1 de Venevisión las 25 representantes del Miss Venezuela se diputan los títulos de Miss VenezuelaWorld, Miss International y Supranational.
La noche inició con una presentación del musical ‘Mamma Mia!’ junto a las aspirantes para luego dar paso al desfile en traje de baño, uno de los más esperados del público.
Con un traje de baño completo de colores llamativos, las candidatas del Miss Venezuela World exhiben su figura trabajada con gracias, pasarela y mucho poder femenino sobre el escenario.
Favoritas del público para el Miss Venezuela World 2025
Todas tienen la oportunidad de vencer en la noche final, sin embargo, solo tres podrán estar obtener la victoria, el resto debe seguir enfocadas en llevarse la corona de Miss Venezuela 2025, el 04 de diciembre.
- Clara Vegas, Miss Miranda 2025: desde su postulación levantó un gran apoyo en redes sociales y, según usuarios, ella debería ser coronada como la próxima Miss Mundo.
- María Evangelista Alayon, Miss Amazonas 2025: la predilecta para ganar el Miss Universe Venezuela 2025, sin embargo, algunos señalan que, de no ser el título principal, quedaría ideal para alguna de las tres coronas restantes.
- Mística Núñez, Miss Falcón 2025: su serenidad, tez blanca y elegancia, apuntan a ser una de las máximas para el Miss International. Además, cuenta con un respaldo en Internet.
- Silvia Maestre, Miss Apure 2025: con una belleza inigualable, crece como la espuma en el certamen de belleza que la pueden llevar a ser la próxima Miss Supranational.
- Gabriela de la Cruz, Miss Yaracuy 2025: es una revelación para muchos quienes la tienen en su radar para lograr llevarse algún título en la edición del concurso.
- Valentina Martínez, Miss Dependencia Federales: una mujer con trayectoria en certamen de belleza podría conquistar alguna de las coronas de la organización.