Miss Venezuela World 2025: todos los detalles que debes saber

Todo está listo para que esta noche las 25 candidatas del Miss Venezuela se disputen los títulos de belleza Miss Venezuela World, Miss Internacional y Miss Supranational, en una competencia cargada de brillo, glamour y una sublime preparación.

Este año se suma una nueva franquicia para la organización y es la gran oportunidad para otra aspirante de llevarse una corna y representar al país ante el Miss Supranational, celebrado en Polonia.

Programación para el Miss Venezuela World

El streaming en YouTube comenzará a las 7:00 p.m y estará a cargo de Rosmeri Marval.

El certamen se trasmitirá a las 8:00 p.m por Venevisión, bajo la conducción de Isabella Rodríguez e Ileana Márquez.

, bajo la conducción de Isabella Rodríguez e Ileana Márquez. Se coronarán a las reinas que representarán a Venezuela en el Miss World, Miss Internacional y Miss Supranational.

Entretenimiento en vivo

Para esta nueva edición del certamen nacional la música estará a cargo del cantante venezolano y bailarín, Víctor Drija, quien cosecha grandes éxitos en el país.

Además, un espectáculo sinigual del musical Mamma Mia!, de la mano de Clas Producciones. Este montaje ha sido todo un éxito en el país luego de agotar todas las entradas en varias funciones en el Teatro Teresa Carreño.

Favoritas del público para el Miss World 2025

Todas tienen la oportunidad de vencer en la noche final, sin embargo, solo tres podrán estar obtener la victoria, el resto debe seguir enfocadas en llevarse la corona de Miss Venezuela 2025, el 04 de diciembre.

Clara Vegas, Miss Miranda 2025 : desde su postulación levantó un gran apoyo en redes sociales y, según usuarios, ella debería ser coronada como la próxima Miss Mundo.

: desde su postulación levantó un gran apoyo en redes sociales y, según usuarios, ella debería ser coronada como la próxima Miss Mundo. María Evangelista Alayon, Miss Amazonas 2025 : la predilecta para ganar el Miss Universe Venezuela 2025, sin embargo, algunos señalan que, de no ser el título principal, quedaría ideal para alguna de las tres coronas restantes.

: la predilecta para ganar el Miss Universe Venezuela 2025, sin embargo, algunos señalan que, de no ser el título principal, quedaría ideal para alguna de las tres coronas restantes. Mística Núñez, Miss Falcón 2025: su serenidad, tez blanca y elegancia, apuntan a ser una de las máximas para el Miss International. Además, cuenta con un respaldo en Internet.