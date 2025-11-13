Farándula

Ellas son las candidatas que avanzan al top del Miss Venezuela World

Kleimar Reina
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 09:53 pm

Todo se decide en el grupo de siete aspirantes a los tres títulos de belleza a entregar esta noche 

El momento más cumbre de la noche en el Miss Venezuela World llegó con el corte de candidatas de 25 a 7 candidatas. 

Esta noche se entrega los títulos de belleza: Miss Venezuela World, Miss International y Miss Supranational, la nueva franquicia de la Organización Miss Venezuela. 

Top 7 del Miss World Venezuela 

  • Miss Monagas – Gabriela Villegas
  • Miss Mérida – Milena Soto
  • Miss Apure – Silvia Maestre
  • Miss Falcón – Mística Núñez
  • Miss Amazonas – María Evangelista Alayón
  • Miss Yaracuy – Gabriela de la Cruz
  • Miss Zulia – Valeria DiMartino

 

