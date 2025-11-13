Ellas son las candidatas que avanzan al top del Miss Venezuela World

Suscríbete a nuestros canales
El momento más cumbre de la noche en el Miss Venezuela World llegó con el corte de candidatas de 25 a 7 candidatas.
NOTAS RELACIONADAS
Esta noche se entrega los títulos de belleza: Miss Venezuela World, Miss International y Miss Supranational, la nueva franquicia de la Organización Miss Venezuela.
Top 7 del Miss World Venezuela
- Miss Monagas – Gabriela Villegas
- Miss Mérida – Milena Soto
- Miss Apure – Silvia Maestre
- Miss Falcón – Mística Núñez
- Miss Amazonas – María Evangelista Alayón
- Miss Yaracuy – Gabriela de la Cruz
- Miss Zulia – Valeria DiMartino