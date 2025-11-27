Vicenzo Di Luca: “Se han hecho los ajustes necesarios para que comiencen a llegar las victorias en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las carreras de caballos exige una combinación de paciencia, inteligencia, conocimiento y sabiduría. Estos elementos son fundamentales para trazar un camino exitoso en el difícil hipismo venezolano.

Entrenador: La Rinconada Entrevista Meridiano Web

La mañana de ayer miércoles, nos encontramos con el entrenador Vicenzo Di Luca, un profesional que, a pesar de no contar con un gran material equino, redobla esfuerzos para que sus presentados lleguen al tope de condiciones a cada carrera.

Di Luca no ha logrado una victoria desde el año 2022. Sin embargo, esta prolongada sequía no lo ha hecho bajar la guardia. Su trabajo es ahora más fuerte que nunca, y sobre ello conversó con el equipo de Meridiano Web para detallar sus tres compromisos para este domingo en La Rinconada.

El primer compromiso es en la tercera carrera con el ejemplar Lord Ingles en yunta con Kelvin Aray.

- Este caballo anda muy bien, pero es un poco díscolo (indisciplinado). Esta condición nos ha obligado a probar ciertos implementos para corregir el detalle que tiene en la curva, que es donde constantemente pierde terreno en carrera."

El entrenador explicó la medida: "Esta semana lleva un ojo tapado y, de verdad, se ha visto muy bien en la pista." Concluyó con optimismo sobre su chance: "Me atrevo a decir que, por cómo está, creo que puede decidir la carrera."

Luego en el 5y6 nacional una yegua que mejoró mucho en su última, Spring Training.

-Con esta yegua hemos venido trabajando poco a poco de manera minuciosa, ella ha venido recuperando su peso y condición física. Viene de correr la semana próxima pasada, pero ahora con Jean Carlos Rodríguez debe estar decidiendo, así que no lo dejen fuera de sus combinaciones.

Por último, luego de 105 días sin correr presenta al ejemplar Maximus Fortune.

- Es un caballo de muy buena calidad que viene de superar una lesión en uno de sus miembros anteriores."

El entrenador explicó que ha trabajado "con conciencia" en su recuperación. "A pesar de que viene un poco falto para la carrera, confiamos en que, por la regularidad del lote, debe estar decidiendo también," afirmó