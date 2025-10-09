Todo listo para "Rockalandia Fest 2025": el reencuentro histórico del rock venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Todo está preparado para recibir a uno de los eventos musicales más esperados del año: "Rockalandia Fest 2025", el reencuentro histórico del rock nacional que promete sacudir emociones y revivir una época dorada.

El festival reunirá a tres leyendas de la música venezolana: Zapato 3, Desorden Público y El Último Sentimiento en dos fechas imperdibles: este 10 de octubre en Barquisimeto y el 11 de octubre en la Concha Acústica de Bello Monte, Caracas.

Tres décadas después...

Este encuentro, producido por BTL Solutions de Venezuela y Nklabe Producciones, bajo el patrocinio Meridiano, representa un momento único en la historia del rock venezolano, al ser la segunda vez que estas agrupaciones comparten escenario desde su emblemático concierto en el Nuevo Circo de Caracas hace 36 años.

La nostalgia se mezcla con la energía de una nueva generación que descubrirá en vivo la fuerza de tres estilos que marcaron época: el rock alternativo de Zapato 3, el ska irreverente de Desorden Público y el post-punk de El Último Sentimiento. La experiencia musical será enriquecida por la participación especial del reconocido DJ Oscar Leal, quien se encargará de mantener la vibra en lo más alto con una selección sonora pensada para complementar cada momento del festival. Además, la banda encargada de abrir el espectáculo será Huck it, conformada por Víctor Sánchez, Mario González y Rafael Fuguet. Dicha agrupación se alzó con la victoria entre más de quince bandas a nivel nacional, en un concurso de jingles muy reñido de una reconocida marca.

Recuerdos a flor de piel

"Rockalandia Fest 2025" se perfila como una experiencia auténtica y profundamente emocional, donde la música se convertirá en puente entre generaciones, memorias y pasiones compartidas.

Para mayor información ingresa en las redes sociales de: @rockalandiafest @btldevenezuela @produccionesnklabe y al teléfono: +584242863333 Puedes adquirir las últimas entradas en: @maketicket.ve.