Todo listo para el musical de Mamma Mia! en Venezuela

El musical de ‘Mamma Mia!’ ya es un hecho en Venezuela gracias a Clas Producciones, quienes hicieron posible que esta puesta en escena se presente en sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, de Caracas, con funciones agotadas.

Este montaje con al menos tres meses de preparación se expondrá al público los días 10, 11 y 12 de octubre con 33 actores, con la responsabilidad de bailar y cantar las canciones de la agrupación musical ABBA, del cual está inspirado el musical.

Durante una rueda de prensa, Claudia Salazar, directora de Clas Producciones, expresó que: “Mamma Mia! es la apuesta de fe, de convicción, de que la cultura es un motor para de transformación para nuestro país”.

Convencida de esto, expuso que el musical es la muestra de la realización de los sueños, luego de un arduo trabajo con más de 100 personas en la producción y mucho tiempo de preparación.

‘Mamma Mía!’, uno de los musicales que más se ha mantenido en cartelera desde su estreno en 1999, se ha estrenado en más de 60 países y ha sido visto por más de 70 millones de personas en el mundo.

Un montaje con sello venezolano

Al igual que sus anteriores obras como ‘Los Miserables’ y ‘Matilda’, el musical ‘Mamma Mia!’ tendrá su sello venezolano, un punto importante para Clas Producciones que no puede dejar de lado, pues esta adaptación con canciones en español está hecha por talento criollo.

Además, la comedia está presente durante todo el desarrollo de la obra para un público que no dejará de sonreír y quedar maravillado en cada segundo.

‘Mamma Mia’, el musical en Venezuela

El majestuoso musical que se mantiene vigente en escenarios como Broadway, Londres, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, llega a Venezuela para conquistar a los amantes de esta obra.

Inspirado en las canciones de la agrupación ABBA, ‘Mamma Mía!’, está dirigida por Marianery Amín y cuenta la historia de Donna, una hotelera independiente de las islas griegas, que prepara la boda de su hija Sophie con la ayuda de dos viejos amigos.

Mientras tanto, Sophie tiene su propio plan: invitar a la boda a tres hombres del pasado de su madre con la esperanza de conocer a su padre biológico para que la acompañe al altar.

Una historia que se popularizó por la película del mismo nombre protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, estrenada en 2008, y que, además, se ha convertido en un clásico.