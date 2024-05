Musical de Broadway Casi Normal llega a la gran Caracas con Karina a la cabeza

Karina protagoniza nuevamente este afamado musical acompañada de un elenco irrepetible conformado por Beto Baralt, Tom Vivas, Claudia Rojas, Carlos Linares y Daniel Albornoz, todos bajo la dirección de Rossana Hernández y la batuta musical de Luis Serría. La obra, que sacude al público con su fuerza, lo divierte con su humor, lo deja renovado y conmovido, cuenta con la producción general y ejecutiva de Clas Producciones.

El musical bipolar de Broadway, Casi Normal, llega por tercera vez al Centro Cultural Chacao a partir del próximo jueves 9 de mayo para contar la conmovedora historia Diana, una madre con serios problemas de personalidad que se enfrenta a diario con el mundo de los psiquiatras y las alucinaciones, y que junto a su familia lucha por alcanzar la normalidad.

La obra, producida por Claudia Salazar Gómez, directora de Clas Producciones, está protagonizada por Karina acompañada de un elenco irrepetible conformado por Beto Baralt, Tom Vivas, Claudia Rojas, Carlos Linares, Daniel Albornoz y Orianna Rizza, todos bajo la dirección de Rossana Hernández y la dirección coreográfica de Taba Luis Ramírez.

Casi Normal, escrita por Brian Yorkey y con música de Tom Kitt (Next to Normal), narra la historia de una familia que lucha por ser normal, mientras que, como en casi todas las familias, la adversidad aparece. La obra pasa por una ola de emociones que sacude al público con su fuerza, lo divierte con su humor y lo deja renovado y conmovido por las similitudes de lo que encuentra en escena e incluso, lo que pasa en el interior de su propia vida. Lo perfecto no existe y ser casi normal es lo normal.

“Casi normal es un espejo de un drama cada vez más frecuente: el impacto que genera la enfermedad mental en la familia, por lo que hablar de ello se vuelve, cada día, una necesidad más apremiante. Poner la lupa sobre esta realidad y hacerlo desde el teatro es ponernos en disposición para superar el estigma creado alrededor de este tema”, reflexiona Rossana Hernández, directora de la obra

Esta afamada pieza, que hizo reír y llorar a más de ocho mil personas en el país, cuenta con la dirección musical del músico y arreglista venezolano, Luis Serría, quien dirige totalmente en vivo a una banda de 7 músicos: Jhosmarni Martínez, Daniel García, Efraín González, Yadiel Arias, Pablo Ágreda, Aquiles Hernández y Ana Elba Domínguez, que interpretan las 40 canciones que acompañan y complementan cada diálogo, cada escena y cada personaje.

Con un nuevo montaje de mucha movilidad, dinamismo y sumamente adaptable, creación de Marianery Amín, el musical bipolar de Broadway deleitará nuevamente a la audiencia venezolana en el Centro Cultural Chacao desde el 9 hasta el 26 de mayo y las entradas están a la venta en ticketplate.com. Las funciones de jueves y viernes, serán a las 7:00 pm; y sábados y domingos, a las 5:00 pm. Las entradas, que oscilan entre USD$30 y USD$80, también se pueden conseguir en el nivel feria de Tolón Fashion Mall y Beco CCCT.