Estrella de la selección venezolana de softbol sufre suspensión por dopaje (+Comunicado)

Polémica en el softbol venezolano. Hace tan solo unas semanas, la selección nacional se consagró campeona mundial de la disciplina por primera vez en su historia, luego de vencer en la gran final a la potencia más importante en la historia del campeonato, el equipo de Nueva Zelanda.

Sin embargo, el día de hoy una noticia terrible ha golpeado al softbol de nuestro país. Según informó la Federación Venezolana de Softbol, la International Testing Agency le ha comunicado a la FVS que el estelar jugador Maiker Pimentel, quien fue la gran figura de Venezuela en el Mundial, ha recibido una suspensión por dar positivo a una prueba antidopaje.

"La Federación Venezolana de Softbol, su junta directiva, entrenadores y demás miembros informan a toda la comunidad del softbol que la ITA (Agencia Internacional de Muestras) nos ha notificado que nuestro atleta Maiker Pimentel ha sido suspendido provisionalmente de toda actividad nacional e internacional por la aparición de una sustancia no especifica en la prueba de control que se le realizó el día 12 de julio en Prince Albert-Canada", reza el comunicado.

El comunicado también deja en claro que el jugador defiende su inocencia. "Maiker nos manifiesta que nunca de manera voluntaria o prescrita ha ingerido dicha sustancia, y que no entiende cómo ha podido llegar a su organismo. Que él solo ha trabajado con mucho sacrificio para alcanzar el lugar que en la actualidad ha conseguido", afirma el jugador.

Del mismo modo, la FVS aprovechó para expresarle su apoyo al atleta en este difícil momento. "Maiker te respetamos, creemos que has trabajado para alcanzar tus condiciones naturales y que volverás pronto a regalarle alegrías a nuestro deporte amado".