Estos son los retirados de la Reunión N°37 en La Rinconada 28-9-2025

El domingo 28 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 37 con una emocionante programación que incluye 12 competencias, y la disputa de una Condicional Especial en el ciclo no válido.

El 5y6 que se supera semana a semana se activa desde la séptima carrera en búsqueda del récord consecutivo número 24 del presente año en recaudación.

La Rinconada: Retirados Caballos Reunión 37

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que cinco ejemplares no podrán competir en la vigésima reunión de la cuarta fecha del tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 37 son:

Carrera 2 #5 Carora’s Dream (Usa) por Estado Febril.

Carrera 7 #2 Linda Ilusion por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 7 #10 Lady Rocket por escaparse en los traqueos.

Carrera 8 #6 Kindness por Claudicación miembro anterior izquierdo.

Carrera 9 #4 Black Anthony por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.