La gaita tomará la Concha Acústica de Bello Monte

El próximo sábado 27 de septiembre comenzará la temporada gaitera en la capital. Y la primera edición del Gaita Fest de Caracas, Viva la Gaita será el punto de encuentro para que el público comience a sentir el ambiente navideño.

Gran sabor

En esta cita estarán: Melody Gaita, Tambor Urbano, Los Fulleros de Daniel Alvarado, D’Total Zulianidad, Maleiwa es Gaita, Sentimiento Nacional, Cojunto Saladillo, Serenata Decembrina y los invitados especiales Daniel Somaroo y Énder Fuenmayor.

Cada agrupación ofrecerá una selección de sus mejores temas, en una fiesta que comenzará a las 4 pm. Se dispondrá de un operativo de seguridad y logística, tanto con efectivos de los cuerpos municipales y nacionales, como de compañías privadas.

Este primer festival será a beneficio de la Asociación Nacional contra la Parálisis Cerebral, Anapace. Una institución que celebra 60 años, dedicados a la investigación, prevención y atención integral de niños jóvenes y adultos con Parálisis Cerebral y otros trastornos.

Las entradas cuestan 10 dólares en precio único. El público cuenta con la posibilidad de comprarlas a través de la aplicación Cashea. Y en la web de solotickets.com.

Para más información, puede visitarse las redes de @gpcproducciones, @alvarocuchillo1 y @anapace_venezuela.