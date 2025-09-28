Jon Aramburu se pierde el partido del Barcelona por lesión (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El calentamiento previo al enfrentamiento liguero entre el FC Barcelona y la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys se vio sacudido por un imprevisto que obligó al cuerpo técnico del equipo vasco a tomar una decisión de última hora que, finalmente, resultó ser un golpe de fortuna.

El lateral derecho venezolano Jon Aramburu, quien estaba inicialmente contemplado en el once titular para el importante compromiso de la jornada 7 de LaLiga, sufrió una lesión muscular durante los ejercicios previos al pitazo inicial.

El joven Vinotinto, que se había ganado un puesto en la alineación, tuvo que retirarse, causando un cambio forzoso en los planes de la Real Sociedad justo antes de saltar al campo.

El reemplazo de oro

Ante la inesperada baja, Sergio Francisco Ramos tuvo que apostar por el defensor español Álvaro Odriozola para ocupar el carril derecho. Lo que pudo haber significado un contratiempo anímico y táctico para el conjunto "txuri-urdin" se convirtió, de manera curiosa, en el factor determinante para el inicio del marcador.

A la media hora de juego, el ex Real Madrid sorprendió a propios y extraños al convertirse en el autor del primer gol del partido para la Real Sociedad. Tras una gran acción por la banda izquierda y un centro raso preciso al área, el lateral diestro, ubicado en posición de ataque, apareció para empujar el balón al fondo de la portería defendida por el Barcelona.

El infortunio de Jon Aramburu se transformó así en una anécdota positiva para el equipo de San Sebastián, al ver cómo su reemplazante de emergencia no solo cumplía con su rol defensivo, sino que también aportaba un inesperado tanto que adelantaba a su equipo y que confirmaba, al menos momentáneamente, que su ingreso de urgencia había sido un éxito rotundo.